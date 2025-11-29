Kapitalny występ polskiego siatkarza w Japonii! Najlepszy na parkiecie

Drużyna Norberta Hubera - Wolfdogs Nagoya - w ramach 11. kolejki ligi japońskiej mierzyła się na własnym terenie Voreas Hokkaido. Starcie było niezwykle emocjonujące i obfitowało w wiele zwrotów akcji.

Pierwsze dwa sety były koncertem gospodarzy. Wolfdogs byli górą do 19 i 17, znacznie zbliżając się do końcowej wiktorii.

Następnie jednak zaczęły się schody. Goście odrobili wszystkie straty. Triumfowali 25:22 i 25:19, doprowadzając do decydującej partii.

Tie-break również należał do tych wyrównanych. Dopiero po grze na przewagi lepsi okazali się siatkarze z Nagoyi, zwyciężając 16:14.

Kolejny fantastyczny występ zaliczył Norbert Huber. Środkowy zdobył łącznie 12 punktów, z czego osiem z ataku (80% skuteczności) oraz cztery blokiem. Dodatkowo reprezentant Polski został uznany wyróżniony i odebrał nagrodę dla MVP.

Wolfdogs Nagoya - Voreas Hokkaido 3:2 (25:19, 25:17, 22:25, 19:25, 16:14)