Kapitalny występ polskiego siatkarza w Japonii! Najlepszy na parkiecie

Zespół Wolfdogs Nagoya pokonał 3:2 Voreas Hokkaido, a kolejny fantastyczny występ zaliczył Norbert Huber. Środkowy zdobył 12 punktów i został uznany najlepszym zawodnikiem meczu.

Siatkarz Norbert Huber w czerwonej koszulce z otwartymi ustami, podczas meczu
Norbert Huber

Drużyna Norberta Hubera - Wolfdogs Nagoya - w ramach 11. kolejki ligi japońskiej mierzyła się na własnym terenie Voreas Hokkaido. Starcie było niezwykle emocjonujące i obfitowało w wiele zwrotów akcji.

 

Pierwsze dwa sety były koncertem gospodarzy. Wolfdogs byli górą do 19 i 17, znacznie zbliżając się do końcowej wiktorii.

 

Następnie jednak zaczęły się schody. Goście odrobili wszystkie straty. Triumfowali 25:22 i 25:19, doprowadzając do decydującej partii.

 

Tie-break również należał do tych wyrównanych. Dopiero po grze na przewagi lepsi okazali się siatkarze z Nagoyi, zwyciężając 16:14.

 

Kolejny fantastyczny występ zaliczył Norbert Huber. Środkowy zdobył łącznie 12 punktów, z czego osiem z ataku (80% skuteczności) oraz cztery blokiem. Dodatkowo reprezentant Polski został uznany wyróżniony i odebrał nagrodę dla MVP.

 

Wolfdogs Nagoya - Voreas Hokkaido 3:2 (25:19, 25:17, 22:25, 19:25, 16:14)

