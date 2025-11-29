Klub z PlusLigi ma nowego trenera. "Nie jestem jego fanem"

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa notuje początek sezonu zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ekipa, w której występują takie nazwiska, jak Luciano De Cecco, Milad Ebadipour czy Patrik Indra, poniosła aż siedem porażek w ośmiu dotychczasowych meczach. W tabeli PlusLigi zajmuje ostatnie miejsce z dorobkiem czterech punktów.

Władze klubu nie pozostały obojętne. Zwolniły Guillermo Falascę, a nowym szkoleniowcem drużyny został Ljubomir Travica.

- Ja w swojej karierze miałam okazję tylko raz doświadczyć zmiany trenera w trakcie sezonu. Faktycznie zaistniał wtedy efekt nowej miotły czy sama zmiana treningu. Widać, że w takich sytuacjach, kiedy zespół zaczyna przegrywać i popadać w marazm, potrzebny jest nowy bodziec. Często nowy trener, przychodzący z pomysłem na grę i inaczej rozmawiający z drużyną, jest rozwiązaniem problemu już na początku - wyjaśniła eksperta i komentatorka Polsatu Sport Joanna Kaczor-Bednarska.

Inne zdanie na ten temat zatrudnienia 71-letniego Travicy ma były reprezentant Polski Witold Roman.

- Zawsze jest efekt nowej miotły, ale ja nie jestem wielkim fanem tego trenera. Być może jest już trochę za późno, żeby on miał ratować ekipę z Częstochowy. To był wybitny zawodnik, człowiek, który zna się na siatkówce, ale mam wrażenie, że w ten sposób, jakbyśmy dzisiaj wskrzesili - z całym szacunkiem - Huberta Jerzego Wagnera. I dzisiaj mamy taką sytuację, jak kiedyś: jest sześciogodzinny trening i po prostu zajedziemy tych siatkarzy tym wszystkim, co możemy zrobić, czyli wytrzymałością. Nie wiem, jak jest dzisiaj, bo prawda jest taka, że ciężko pokusić się o dwie czy trzy godziny treningu w Katarze, gdzie wcześniej pracował Travica - stwierdził Roman.

Chorwat okazję do debiutu na ławce trenerskiej Politechniki będzie miał w poniedziałek 1 grudnia. Jego zespół w ramach dziewiątej kolejki PlusLigi zmierzy się na wyjeździe z JSW Jastrzębskim Węglem.

