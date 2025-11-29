Kolejna wpadka Pogoni Szczecin

Początek meczu był wymarzony dla gospodarzy. Objęli prowadzenie po pierwszej groźnej akcji. Borja Galan dośrodkował w pole karne rywali, a Adam Zrelak uciekł obrońcom i głową pokonał Valentina Cojocaru z pięciu metrów.

Po chwili trener GKS musiał dokonać zmiany, bo obrońca Marten Kuusk tak pechowo zderzył się z własnym bramkarzem, że musiał opuścić boisko. Szczecinianie atakowali, wiele razy kotłowało się przed bramką GKS po ich centrach, ale golkiper gospodarzy obronił uderzenie Sama Greenwooda. Następnie Jan Biegański trafił w poprzeczkę.

W 37. minucie gospodarze, po jednej z nielicznych kontr, podwyższyli prowadzenie. Zrelak wyłożył piłkę Bartoszowi Nowakowi, a ten nie zmarnował sytuacji sam na sam z Valentinem Cojocaru.

W miarę upływu czasu przewaga „Portowców” rosła. Z rzutu wolnego obok słupka piłkę posłał Musa Juwara. Po chwili Rafał Strączek obronił strzał Kamila Grosickiego. Ostatni kwadrans przyniósł prawdziwe oblężenie pola karnego GKS. Wynik się już jednak nie zmienił.

GKS Katowice - Pogoń Szczecin 2:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Adam Zrelak (7-głową), 2:0 Bartosz Nowak (37).

Sędzia: Sebastian Krasny (Kraków). Widzów: 11 369.

GKS Katowice: Rafał Strączek - Marten Kuusk (12. Grzegorz Rogala), Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz - Alan Czerwiński (87. Alan Bród), Mateusz Kowalczyk (46. Kacper Łukasiak), Jesse Bosch, Borja Galan - Eman Markovic (64. Marcel Wędrychowski), Adam Zrelak (64. Ilja Szkurin), Bartosz Nowak.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Dimitrios Keramitsis, Marian Huja, Benjamin Mendy (64. Leonardo Koutris) - Adrian Przyborek, Fredrik Ulvestad, Sam Greenwood (46. Musa Juwara), Jan Biegański (75. Jose Pozo) - Kamil Grosicki (70. Patryk Paryzek), Rajmund Molnar (46. Paul Mukairu).

PAP