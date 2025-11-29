Legenda tenisa wróci do gry już na początku 2026!

W ostatnich latach Venus Williams pojawia się na korcie bardzo nieregularnie. Amerykanka w marcu 2024 wzięła udział w zmaganiach w Miami, by ponownie do rywalizacji wrócić w lipcu 2025. W minionym sezonie 45-latka zagrała w Waszyngtonie, Cincinnati i US Open.

Teraz Williams zapowiedziała, że sezon 2026 rozpocznie znacznie wcześniej. Siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w singlu weźmie udział w startującym już 5 stycznia turnieju WTA 250 w Auckland, gdzie otrzymała dziką kartę.

- Co dalej? Cóż... Jedziemy do Auckland. Już wcześniej zaczęłam treningi - niedługo po US Open. Jesteśmy więc na nogach. Ważne było dla mnie, by rozpocząć przygotowania wcześnie, bo nienawidzę uczucia nadrabiania wszystkiego na ostatnią chwilę. Chcę być gotowa. Wróciłam na kort, nawet jeśli opuściłam dzień czy dwa, zawsze tam byłam - powiedziała Williams w swoim vlogu.

Dla Amerykanki będzie to czwarty występ w imprezie w Auckland. Dotychczas konkurowała w w Nowej Zelandii w 2017, 2019 oraz 2023. Najlepszy wynik, jakim był ćwierćfinał, osiągnęła za drugim razem