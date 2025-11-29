Nie żyje mistrz olimpijski. Był bohaterem igrzysk

Igrzyska w Seulu były dla angielskiego hokeisty wyjątkowe. Reprezentacja Wielkiej Brytanii po prawie 70 latach wywalczyła złoty medal w hokeju na trawie, a znacząco przyczynił się do tego właśnie Sherwani. Anglik w wielkim finale zdobył dwie bramki.

W 2021 r. mężczyzna ujawnił, że zdiagnozowano u niego chorobę Alzheimera. Od tamtego momentu stał się ambasadorem różnej maści wydarzeń związanych z tą dolegliwością.

O śmierci byłego sportowca poinformowała jego rodzina.

"Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Imrana Sherwaniego, ukochanego męża, taty, dziadka, brata i syna. Choć wielu znało go z osiągnięć sportowych, dla nas był oddanym człowiekiem rodzinnym, którego ciepło, humor i życzliwość poruszały każdego, kto go znał. Imrana będzie nam bardzo brakowało, ale jego dziedzictwo pozostanie z nami na zawsze" - napisano w oświadczeniu.

Prócz mistrzostwa olimpijskiego, Sherwani wywalczył także wicemistrzostwo Europy (1987) oraz drugie miejsce w Pucharze Świata (1986).

KP, PAP