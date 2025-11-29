Ogromna szansa dla Polaka! Poprowadzi zespół w Serie A

W doliczonym czasie spotkania Udinese - Parma były trener m.in. Legii Warszawa i Pogoni Szczecin został odesłany na trybuny za gwałtowne protesty wobec decyzji arbitra tego starcia - Marco Piccininiego. Jak podają włoskie media, szkoleniowiec kilkukrotnie opuszczał strefę techniczną i w impulsywny sposób reagował na werdykty sędziego. Incydent zakończył się bezpośrednią czerwoną kartką, co oznacza, że szkoleniowiec Udinese został zawieszony na kolejne ligowe spotkanie.

W efekcie tego, w zbliżającym się meczu Serie A, drużynę z Udine poprowadzi Przemysław Małecki, asystent Runjaicia. Dla Polaka będzie to drugi występ w roli pierwszego trenera na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Poprzednia sytuacja miała miejsce w grudniu 2024 roku, gdy Niemiec zmagał się z dolegliwościami zdrowotnymi.

ZOBACZ TAKŻE: Barcelona wróciła na fotel lidera La Ligi! Lewandowski bez gola, Szczęsny na ławce

Współpraca Runjaicia z Małeckim trwa nieprzerwanie od czasu pracy obu szkoleniowców w Legii Warszawa. Po objęciu stanowiska przez Niemca w Udinese latem 2024 roku, Polak wraz z nim dołączył do sztabu szkoleniowego drużyny z Włoch.

Małecki jest dopiero drugim Polakiem w historii, który poprowadził drużynę we włoskiej Serie A. Pierwszym był Zbigniew Boniek, pracujący w Lecce oraz Bari na początku lat 90.

Równolegle Udinese przygotowuje się do spotkania w 1/8 finału Coppa Italia, w którym zmierzy się z Juventusem. W tych rozgrywkach Runjaic będzie mógł prowadzić swój zespół, ponieważ kara zawieszenia nie obejmuje meczów pucharowych.

Transmisja meczu Juventus - Udinese w 1/8 finału Pucharu Włoch w Polsacie Sport 2 oraz online na platformie Polsat Box Go.