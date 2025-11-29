Okęcie i Radomiak triumfatorami wyjątkowego turnieju piłkarskiego

Turniej, rozgrywany w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 76 imienia 13. Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych, już od wielu lat cieszy się niezwykłą popularnością, której nie była w stanie zmącić nawet wymuszona przerwa, spowodowana pandemią koronawirusa. I trudno się dziwić, gdyż historyczno-patriotyczna otoczka piłkarskiej rywalizacji doskonale oddaje idee nauki poprzez sport.

Nie inaczej było w tym roku. Przed sobotnimi (29 listopada) zmaganiami delegacja, w skład której weszli działacze, przedstawiciele rodziców oraz zawodnicy TS Falenica, złożyła kwiaty pod pomnikiem ku czci wydarzeń września 1939, a podczas uroczystego otwarcia turnieju najmłodsi piłkarze z klubowej szkółki wnieśli na halę flagę państwową, zaś wszystkie drużyny (wraz z towarzyszącymi im rodzicami i kibicami) odśpiewały "Mazurka Dąbrowskiego". Pierwszego dnia z przyczyn technicznych zabrakło niestety tradycyjnego wystrzału z armaty, który jest stałym elementem turnieju, ale organizatorzy zapewniali, że zostanie on przełożony na inaugurację niedzielnych zmagań. Zainteresowani poszerzaniem wiedzy historycznej mogli natomiast - jak co roku - dowiedzieć się o przebiegu bitwy falenickiej z ustawionych przy samym wejściu na halę plansz, przygotowanych przez historyka Piotra Bielińskiego. Wśród gości specjalnych pojawili się zaś futsaliści AZS UW Darkomp Wilanów: Lucjan Baran i Christopher Meneses.

Organizacja była wzorowa i chyba nikt nie spodziewał się, że sama impreza... stała w tym roku pod dużym znakiem zapytania! Władze gminy nie przeznaczyły na turniej ani grosza, a zmagania, które z roku na rok zyskują coraz większą popularność nie tylko w obrębie stolicy i najbliższych okolic, udało się mimo wszystko dopiąć dzięki wysiłkom klubu TS Falenica, lokalnym sponsorom i - przede wszystkim - rodzicom.

- To prawda, na ten turniej nie dostaliśmy pomocy z gminy i myśleliśmy nawet, że coś może się z tego powodu nie odbyć, ale rodzice zaangażowali się tak, że możemy być spokojni o dalsze edycje i aż się boję, jaka będzie dziesiąta - powiedział Paweł Syga, prezes TS Falenica.

Rodzice są zresztą jedną z głównych sił napędowych klubu i to właśnie im uczestnicy turnieju zawdzięczają nie tylko posiłki, ale i opiekę w przerwach między meczami. To właśnie najbliżsi grających zawodników organizują oczekującym nie tylko miniturnieje w ping ponga czy piłkarzyki, ale i... warsztaty origami czy ćwiczenia z kostkami sensorycznymi, będącymi znakomitym treningiem refleksu. W tym roku w tę opiekę zaangażowali się także strażacy, którzy szkolili chętnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

- Przede wszystkim wspieramy dzieciaki jako kibice, ale poza tym naszą rolą jest pilnowanie, by były one zadbane, żeby miały co jeść i pić, żeby czuły się po prostu fantastycznie. Nie mamy żadnych problemów z tym, żeby angażować rodziców. Jest telefon, hasło: Kto podjeżdża do sklepu? Kto gotuje? Wspieramy się. To jest sport, zabawa i... historia. Byliśmy dzisiaj pod pomnikiem, zanieśliśmy kwiaty, a dzieci od małego nawiązują do tej tradycji - powiedziała Dorota Szaniawska, mama Piotra i Adama Szaniawskich, zawodników TS Falenica.

Jeśli chodzi o emocje czysto piłkarskie, to pierwszego dnia równych sobie nie mieli zawodnicy z Okęcia i Akademii Sportu Radomiak Radom. Nagrody indywidualne w roczniku 2016 otrzymali: Stanisław Kasendra (AS Radomiak, król strzelców), Dawid Komorowski (Młody Widzew, najlepszy bramkarz) i Kacper Pisarski (Okęcie, MVP zawodów), a wśród chłopców młodszych o rok: Mateusz Łączyński (TS Falenica, król strzelców), Igor Białek (AS Radomiak, najlepszy bramkarz) i Wiktor Malinowski (Młody Widzew, MVP turnieju). Organizatorzy przyznali również wyróżnienia specjalne dla 2 dziewczynek: Sary Wiśniewskiej i Poli Sygi z Falenicy, a tradycyjne tytuły Talentu Falenickiego trafiły tym razem w ręce Kuby Orzołka (2016) i Szymona Waśkiewicza (2017).

- Cieszę się, że wygraliśmy. Co prawda wolę grać na trawie, ale na hali jest mi cieplej. Moim piłkarskim idolem jest Ronaldo. Lubię jego sposób gry, drybling i rzuty wolne z daleka - zdradził Krzysztof Pisarski, zawodnik Okęcia.

W ubiegłym roku prezes Marcin Narolski mówił w rozmowie z Polsatem Sport, że pomysłów na kolejne edycje jest sporo: od powrotu do międzynarodowej formuły turnieju (w przeszłości brały w nim udział drużyny z Ukrainy i Białorusi) po zapraszanie akademii klubów ekstraklasowych. I warto zaznaczyć, że pierwszego dnia rywalizacji w VI Turnieju Bitwy Falenickiej 1939 mogliśmy zobaczyć drużyny między innymi z Łodzi i Radomia!

- Fajnie mi się dzisiaj grało. Jestem obrońcą, ale strzeliłem nawet gola. Zajęliśmy trzecie miejsce, więc naszą grę oceniam na 7/10. Najtrudniej grało nam się z Widzewem i Okęciem - podsumował Michał Puczułek, zawodnik Akademii Sportu Radomiak Radom, który dodał, że jego idolem... również jest Cristiano Ronaldo.

W ostatnim czasie w środowisku piłkarskim trwała dyskusja, czy w okresie zimowym dzieci powinny trenować w halach. Magdalena Zduńczyk, była zawodniczka ekstraligowych klubów futsalowych, nie ma wątpliwości, że piłka halowa jest doskonałym uzupełnieniem treningu na trawie, a korzyści, które z niej płyną, są nie do przecenienia w kontekście prawidłowego i płynnego szkolenia.

- Futsal to niesamowicie ogólnorozwojowa gra. Poza siłą i szybkością daje bardzo dużo satysfakcji. Uważam, że jest idealny dla każdego zawodnika - powiedziała Magdalena Zduńczyk, trenerka TS Falenica, była zawodniczka między innymi AZS-u AWF Warszawa w ekstralidze futsalu, dodając, że nie jest trudno odciągnąć dzieci od konsol i smartfonów, jeżeli tylko stworzy im się odpowiednie warunki i odpowiednio zachęci do sportu.

Zmagania organizowane są w celu upamiętnienia bitwy z 19 września 1939 roku, która miała miejsce właśnie pod Falenicą i była jednym z epizodów wojny obronnej w rejonie środkowej Wisły. I choć została ona - jak, niestety, większość starć kampanii wrześniowej - bohatersko przegrana, poświęcenie żołnierzy pułkownika dyplomowanego Władysława Kalińskiego nie poszło na marne. Straty po stronie hitlerowskich Niemiec mogły sięgnąć nawet kilkuset zabitych i od 5 do 7 (w zależności od źródeł) zniszczonych lub unieruchomionych czołgów, a grupa polskich żołnierzy, która wydostała się z zaciskającego się pierścienia wrogiej armii i przedostała na drugą stronę Wisły (znaczna część Polaków, poległych podczas bitwy pod Falenicą, zginęła właśnie podczas próby przeprawy przez rzekę) nie tylko zaalarmowała dowództwo wyższego szczebla o kierunku natarcia Niemców, ale i dołączyła do innych oddziałów, walczących w obronie stolicy.