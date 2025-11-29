Ostatnie odliczanie do mistrzostw Europy! Pierwsi pływacy są już w Lublinie

Do Lublina dotarły chociażby 25-osobowa reprezentacja Hiszpanii i 12-osobowa kadra Irlandczyków. W składzie tych pierwszych będzie między innymi ubiegłoroczny mistrz świata z Budapesztu na dystansie 200 m stylem klasycznym, Carles Coll Martí. Gwiazdą irlandzkiego zespołu będzie natomiast Daniel Wiffen – rekordzista świata i aktualny mistrz olimpijski na 800 m stylem dowolnym.

Biało-Czerwoni skończyli dwutygodniowe zgrupowanie w Poznaniu i zameldowali się w Lublinie wieczorem w piątek. – Mamy jeszcze trzy dni, żeby przyzwyczaić się do tej atmosfery i miejsca. Wiadomo, że nasi zawodnicy doskonale znają tamtejszy basen, ale jego wystrój będzie zupełnie inny niż na mistrzostwach Polski – mówi trener główny kadry narodowej, Bartosz Kizierowski.

W Lublinie zaprezentuje się 26-osobowa reprezentacja Polski. Wśród tych, którzy wywalczyli kwalifikację, są doświadczone gwiazdy jak Katarzyna Wasick, Adela Piskorska, Dominika Sztandera, Krzysztof Chmielewski czy Ksawery Masiuk, ale znalazło się również miejsce dla debiutujących w seniorskiej stawce juniorów: Aleksandra Bluja, Jana Gajdy, Mikołaja Litoborskiego i Barbary Leśniewskiej. – Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że przede wszystkim jest to kadra gotowa na czekające nas wyzwanie, żeby zdobyć jak najwięcej miejsc finałowych i medali. To jest najważniejsze, a to ile tych osób jest i w jakim są wieku to drugorzędne sprawy – dodaje.

Impreza tej rangi została przyznana Polsce po 14 latach przerwy. Organizację czempionatu wspiera Miasto Lublin. – Miałem okazję czynnie uczestniczyć w mistrzostwach w Szczecinie w 2011 roku. Przygotowałem do imprezy czworo zawodników, ale poza tym byłem też dyrektorem sportowym. Wiem jakie to wielkie przedsięwzięcie i wyzwanie organizacyjne dla Lublina. Jestem przekonany, że staną na wysokości zadania. Liczymy też na doping naszej publiczności, który pozwoli nam wykrzesać z siebie jeszcze więcej i zdobyć jeszcze lepsze miejsca – wspomina Kizierowski.

Wiemy już, że w mistrzostwach Europy, wystartuje 533 zawodników z 45 krajów. Reprezentacja Polski będzie jedną z największych w stawce. Liczniejsze drużyny do Lublina przyślą tylko Włosi (32 osoby), Niemcy (31) i Szwedzi (29). Sporo pływaków zostało też powołanych do kadry Finlandii (24), Węgier (22) czy Francji (20). Na drugim biegunie są natomiast takie kraje jak Malta, Czarnogóra i Monako, które będą miały po jednym przedstawicielu lub przedstawicielce.

Nasi zawodnicy będą chcieli nawiązać do licznych sukcesów z poprzednich edycji czempionatu rozgrywanego na krótkim basenie. Do tej pory Polacy zdobyli 95 medali: 35 złotych, 31 srebrnych i 29 brązowych. Tym razem czeka ich zacięta walka z wieloma gwiazdami światowego formatu. Na listach zgłoszeń pojawiły się takie postaci jak Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Florian Wellbrock, Lukas Maertens, Diogo Ribeiro, Maxime Grousset, Yohann Ndoye-Brouard, Noe Ponti, Marrit Steenbergen, Ruta Meilutyte, Simona Quadarella, Beryl Gastaldello i Angelina Koehler.

Zawody odbędą się w terminie 2-7 grudnia. W trakcie sześciodniowej rywalizacji w Aqua Lublin zostaną rozdane 42 komplety medali – 36 w konkurencjach indywidualnych i 6 w sztafetowych. Eliminacje będą się rozpoczynać codziennie o 10.00, a finały o 19.00.

