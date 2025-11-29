Pajor w świetnym nastroju po triumfie reprezentacji Polski

We wtorek o godzinie 13:30 Polki zmierzą się jeszcze co prawda w towarzyskiej potyczce z Łotyszkami, ale to spotkanie odbędzie się na starym stadionie Lechii Gdańsk. Pajor, podobnie jak kilka innych czołowych zawodniczek, w tym meczu nie zagra.

- Zwycięstwo w ostatnim w tym roku meczu w naszym domu, w Gdańsku, jest najważniejsze. A to był wyjątkowy rok, głównie ze względu na mistrzostwa Europy w Szwajcarii. Dla nas to było szczególne wydarzenie. Nigdy nie zapomnę tego, jak wychodziłyśmy na pierwszy mecz z Niemkami. Kiedy wyprowadzałam drużynę, spojrzałam w prawo na trybuny i tam zobaczyłem naszych licznych kibiców, którzy przyjechali nas wspierać - powiedziała Pajor.

W konfrontacji ze Słowenią, która na początku czerwca, podobnie jak Biało-Czerwone, wywalczyła awans do dywizji A Ligi Narodów, zwycięską bramkę zdobyła w 17. minucie Weronika Zawistowska.

- Wiedziałyśmy, jak będą grać rywalki i w sumie zagrały tak, jak się spodziewałyśmy. My też nie wykorzystałyśmy swoich sytuacji, ale przeanalizujemy ten mecz. To będzie dobra lekcja przed kolejnymi spotkaniami, bo jest dużo rzeczy do poprawy. Wiemy, że nadal musimy i oczywiście chcemy ciężko pracować, bo jest wiele aspektów, które trzeba ulepszyć - zauważyła.

W środę, w dniu 29. urodzin kapitan reprezentacji, wyłoniony zostanie gospodarz kobiecego EURO 2029. Roku temu - 3 grudnia 2024 - z kolei Biało-Czerwone pokonały w Wiedniu Austriaczki 1:0 i po raz pierwszy w historii zapewniły sobie udział w mistrzostwach Europy. A zwycięską bramkę w czwartej minucie doliczonego czasu zdobyła właśnie Pajor.

- Wiemy, że są też inne kandydatury, ale mocno trzymamy kciuki i wierzymy, że za niespełna cztery lata ta impreza odbędzie się w Polsce - podsumowała Pajor.