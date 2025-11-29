Papszun coraz bliżej Legii? Raków chce współpracować

Od samego początku potencjalna zmiana barw klubowych przez Marka Papszuna była niejasna. W mediach pojawiały się różne wersje. Były między innymi takie, które mówiły o klauzuli, pozwalającej Papszunowi odejść z Rakowa Częstochowa, gdyby zgłosiła się po niego chociażby Legia Warszawa. Jak się okazało, to nieprawda.

Momentem kulminacyjnym zamieszania wydaje się konferencja prasowa przed spotkaniem Ligi Konferencji między "Medalikami" a Rapidem Wiedeń. Papszun na wstępie przedstawił wtedy stanowczy komunikat.

- Legia chce mnie, a ja chcę odejść do Legii - rzucił bez ogródek.

51-latek nadal jednak pozostaje trenerem Rakowa. Nowe wieści przekazał jednak serwis meczyki.pl. Z ich informacji wynika, że częstochowski klub jest chętny, by znaleźć kompromis.

"Nie chcemy robić Markowi problemu z odejściem. Wykazujemy elastyczność i chęć porozumienia z Legią" - czytamy głos z Rakowa.

"Medaliki" następne spotkanie rozegrają już w niedzielę z Arką Gdynią w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Czy z Papszunem na ławce? Nic nie wydaje się pewne w tej sprawie.