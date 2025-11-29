Piastri wygrał kwalifikacje przed Grand Prix Kataru

Piastri w trzeciej serii kwalifikacji pokonał okrążenie w czasie 1.19,387, szybciej od Norrisa o 0,108 s. Trzeci wynik uzyskał broniący tytułu i wciąż liczący się w walce o triumf w klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen (Red Bull) - 0,264 s straty.

ZOBACZ TAKŻE: Sprint w Katarze dla Piastriego

Kilka godzin wcześniej Piastri był też najlepszy w sprincie, w którym Norris zajął trzecie, a Verstappen czwarte miejsce. Australijczyk odrobił zatem część strat do Brytyjczyka, który ma szansę już w niedzielę zapewnić sobie tytuł. Zgromadził 396 punktów, o 22 więcej od Piastriego i 25 od Verstappena.