Piastri wygrał kwalifikacje przed Grand Prix Kataru

Wicelider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1 Australijczyk Oscar Piastri wygrał kwalifikacje w Katarze i przystąpi z pierwszego miejsca do niedzielnej Grand Prix, przedostatniej rundy sezonu. Drugie miejsce zajął jego kolega z McLarena i pierwszy w cyklu Brytyjczyk Lando Norris.

Bolid Formuły 1 zespołu McLaren podczas nocnego wyścigu, w ruchu.
Oscar Piastri najszybszy w kwalifikacjach w Katarze

Piastri w trzeciej serii kwalifikacji pokonał okrążenie w czasie 1.19,387, szybciej od Norrisa o 0,108 s. Trzeci wynik uzyskał broniący tytułu i wciąż liczący się w walce o triumf w klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen (Red Bull) - 0,264 s straty.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sprint w Katarze dla Piastriego

 

Kilka godzin wcześniej Piastri był też najlepszy w sprincie, w którym Norris zajął trzecie, a Verstappen czwarte miejsce. Australijczyk odrobił zatem część strat do Brytyjczyka, który ma szansę już w niedzielę zapewnić sobie tytuł. Zgromadził 396 punktów, o 22 więcej od Piastriego i 25 od Verstappena.

