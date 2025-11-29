PKO BP Ekstraklasa: GKS Katowice - Pogoń Szczecin. Relacja live i wynik na żywo

GKS Katowice - Pogoń Szczecin to mecz 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl.

GKS nie prezentuje się w tym sezonie najlepiej. Piłkarze klubu z Katowic w 15 spotkaniach na najwyższym szczeblu rozgrywkowym mają na koncie 17 punktów. Przez to plasują się w dolnej części tabeli PKO BP Ekstraklasy.

 

Pogoń może pochwalić się nieznacznie lepszymi wynikami. Zawodnicy szczecińskiego zespołu uzbierali w 16 starciach zgarnęli 20 "oczek".  Taki wynik gwarantuje lokatę w środku tabeli.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

