PKO BP Ekstraklasa: GKS Katowice - Pogoń Szczecin. Relacja live i wynik na żywo
GKS Katowice - Pogoń Szczecin to mecz 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl.
GKS nie prezentuje się w tym sezonie najlepiej. Piłkarze klubu z Katowic w 15 spotkaniach na najwyższym szczeblu rozgrywkowym mają na koncie 17 punktów. Przez to plasują się w dolnej części tabeli PKO BP Ekstraklasy.
Pogoń może pochwalić się nieznacznie lepszymi wynikami. Zawodnicy szczecińskiego zespołu uzbierali w 16 starciach zgarnęli 20 "oczek". Taki wynik gwarantuje lokatę w środku tabeli.
Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.Przejdź na Polsatsport.pl