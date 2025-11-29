PKO BP Ekstraklasa: Korona Kielce - Cracovia. Relacja live i wynik na żywo
Korona Kielce - Cracovia to mecz 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Cracovia na Polsatsport.pl.
Kibice Korony mogą być zadowoleni z występów swoich ulubieńców w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. "Złocisto-Krwiści" po 16 spotkaniach mają na swoim koncie 23 punkty, przez co znajdują się w górnej części tabeli.
Cracovia jest w bardzo podobnej sytuacji. Zawodnicy klubu ze stolicy Małopolski w 15 spotkaniach tej edycji PKO BP Ekstraklasy zgromadzili w sumie 22 punkty.
Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.Przejdź na Polsatsport.pl