PKO BP Ekstraklasa: Korona Kielce - Cracovia. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Korona Kielce - Cracovia to mecz 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Cracovia na Polsatsport.pl.

Kibice Korony mogą być zadowoleni z występów swoich ulubieńców w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. "Złocisto-Krwiści" po 16 spotkaniach mają na swoim koncie 23 punkty, przez co znajdują się w górnej części tabeli.

 

ZOBACZ TAKŻE: Klub zareagował na skandaliczne zachowanie piłkarza. Śmieszna kara za niesportowe zachowanie

 

Cracovia jest w bardzo podobnej sytuacji. Zawodnicy klubu ze stolicy Małopolski w 15 spotkaniach tej edycji PKO BP Ekstraklasy zgromadzili w sumie 22 punkty.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CRACOVIAEKSTRAKLASAKORONA KIELCEPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 