PKO BP Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo

Lechia obecnie plasuje się na samym dnie tabeli PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze klubu z Gdańska po 16 rozegranych spotkaniach mają na swoim koncie zaledwie 14 punktów. Do "bezpiecznego" miejsce brakuje im trzech "oczek".

Termalica nie znajduje się w lepszej sytuacji. "Słoniki" również znajdują się w strefie spadkowej, ale mają o dwa punkty więcej od swoich sobotnich rywali.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

AA, Polsat Sport