PKO BP Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza do mecz 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl.

Lechia obecnie plasuje się na samym dnie tabeli PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze klubu z Gdańska po 16 rozegranych spotkaniach mają na swoim koncie zaledwie 14 punktów. Do "bezpiecznego" miejsce brakuje im trzech "oczek".

 

ZOBACZ TAKŻE: Widzew ograł Piasta. Pierwszy gol Zeqiriego

 

Termalica nie znajduje się w lepszej sytuacji. "Słoniki" również znajdują się w strefie spadkowej, ale mają o dwa punkty więcej od swoich sobotnich rywali.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZAEKSTRAKLASALECHIA GDAŃSKPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 