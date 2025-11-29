Obie drużyny zanotowały bardzo dobre otwarcie sezonu. Skra wygrała sześć z siedmiu spotkań, a Asseco Resovia - pięć. Dzięki temu jedna jak i druga ekipa plasują się w czołówce ligowej stawki.

W poprzednim spotkaniu siatkarze prowadzeni przez Krzysztofa Stelmacha triumfowali nad JSW Jastrzębskim Węglem 3:1. Zespół z Podkarpacia miał zdecydowanie mniej powodów do radości. Rzeszowianie w trzech setach ulegli bowiem Aluronowi CMC Warcie Zawiercie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport