PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Asseco Resovia Rzeszów kontra PGE GiEK Skra Bełchatów to hitowe starcie dziewiątej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów na Polsatsport.pl.

Obie drużyny zanotowały bardzo dobre otwarcie sezonu. Skra wygrała sześć z siedmiu spotkań, a Asseco Resovia - pięć. Dzięki temu jedna jak i druga ekipa plasują się w czołówce ligowej stawki. 

 

W poprzednim spotkaniu siatkarze prowadzeni przez Krzysztofa Stelmacha triumfowali nad JSW Jastrzębskim Węglem 3:1. Zespół z Podkarpacia miał zdecydowanie mniej powodów do radości. Rzeszowianie w trzech setach ulegli bowiem Aluronowi CMC Warcie Zawiercie. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45. 

KP, Polsat Sport
