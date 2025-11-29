PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 9. kolejki (WIDEO)

Spotkanie InPost ChKS Chełm - Barkom Każany Lwów rozpoczęło zmagania w dziewiątej kolejce PlusLigi. Starcie zakończyło się podziałem punktów - gospodarze przegrali 2:3 (9:15 w tie-breaku).

W ligowym klasyku siatkarze Asseco Resovii pokonali PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:0. Drużyna z Rzeszowa wróciła na zwycięską ścieżkę po dwóch przegranych spotkaniach; dla bełchatowian porażka na Podpromiu oznacza przerwanie serii sześciu wygranych meczów. W innym sobotnim meczu siatkarze Bogdanki LUK Lublin pewnie ograli na wyjeździe Ślepsk Malow Suwałki 3:0.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych drużyn w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 9. kolejki PlusLigi:

2025-11-28: InPost ChKS Chełm – Barkom Każany Lwów 2:3 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 9:15)

2025-11-29: Asseco Resovia Rzeszów – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:16, 25:22, 25:14)

2025-11-29: Ślepsk Malow Suwałki – Bogdanka LUK Lublin 0:3 (21:25, 18:25, 19:25)

2025-11-30: Cuprum Stilon Gorzów – PGE Projekt Warszawa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-30: Energa Trefl Gdańsk – Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-30: Indykpol AZS Olsztyn – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-12-01: JSW Jastrzębski Węgiel – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport