Po nieco ponad miesiącu grania śmiało można stwierdzić, że siatkarzy z Lublina i Suwałk dzieli przepaść w ligowej tabeli. Bogdanka bije się o najwyższe cele, a Ślepsk próbuje utrzymać się nad strefą spadkową.

W poprzednim spotkaniu suwałczanie sprawili niespodziankę i po pięciu setach walki "urwali" punkt PGE Projektowi Warszawa 2:3. Mistrzowie Polski wygrali z kolei z Barkomem Każany Lwów 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport