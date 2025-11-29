PlusLiga: Ślepsk Malow Suwałki - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Ślepsk Malow Suwałki kontra Bogdanka LUK Lublin to spotkanie dziewiątej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl.

Po nieco ponad miesiącu grania śmiało można stwierdzić, że siatkarzy z Lublina i Suwałk dzieli przepaść w ligowej tabeli. Bogdanka bije się o najwyższe cele, a Ślepsk próbuje utrzymać się nad strefą spadkową. 

 

W poprzednim spotkaniu suwałczanie sprawili niespodziankę i po pięciu setach walki "urwali" punkt PGE Projektowi Warszawa 2:3. Mistrzowie Polski wygrali z kolei z Barkomem Każany Lwów 3:1. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

