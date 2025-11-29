Sprint w Katarze dla Piastriego

Piastri ruszał z pierwszego miejsca, nie pozwolił nikomu się wyprzedzić i powiększył dorobek o osiem punktów - do 374. Norris zgromadził 396.

Drugie miejsce w sobotę zajął Brytyjczyk George Russell (Mercedes), a dopiero czwarty był broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull), który ma jeszcze szansę dogonić Norrisa i zostać mistrzem świata po raz piąty z rzędu. Przed dwoma pozostałymi wyścigami, w których do zdobycia jest łącznie 50 pkt, ma ich 371.

Losy tytułu mogą rozstrzygnąć się już w niedzielę. W tym celu Norris musi uzyskać co najmniej 26 punktów przewagi nad obydwoma rywalami.

PAP