Sprint w Katarze dla Piastriego

Australijczyk Oscar Piastri wygrał sprint w Katarze i umocnił się na pozycji wicelidera klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1. Do prowadzącego kolegi z McLarena Brytyjczyka Lando Norrisa, który ukończył zawody na trzeciej pozycji, ma 22 punkty straty.

Bolid Formuły 1 zespołu McLaren w kolorach pomarańczowo-czarnym podczas wyścigu na torze.
fot. PAP
Piastri ruszał z pierwszego miejsca, nie pozwolił nikomu się wyprzedzić i powiększył dorobek o osiem punktów - do 374. Norris zgromadził 396.

 

Drugie miejsce w sobotę zajął Brytyjczyk George Russell (Mercedes), a dopiero czwarty był broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull), który ma jeszcze szansę dogonić Norrisa i zostać mistrzem świata po raz piąty z rzędu. Przed dwoma pozostałymi wyścigami, w których do zdobycia jest łącznie 50 pkt, ma ich 371.

 

Losy tytułu mogą rozstrzygnąć się już w niedzielę. W tym celu Norris musi uzyskać co najmniej 26 punktów przewagi nad obydwoma rywalami.

PAP
