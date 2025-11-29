Sześć goli w Gdańsku. Lechia odbiła się od dna

W 16. minucie po składnej akcji Kacpra Sezonienko i Tomasza Wójtowicza w znakomitej sytuacji znalazł się Tomas Bobcek. Słowacki napastnik uderzył z siedmiu metrów, jednak piłkę na linii bramkowej zablokował Gabriel Isik. Niemiecki defensor uczynił to ręką, dlatego arbiter podyktował rzut karny. Z 11. metrów Bobcek pokonał swojego rodaka Adriana Chovana i zapisał na swoim koncie 10. ligowe trafienie.

W 32. minucie przyjezdni doprowadzili do remisu. Morgan Fassbender, Damian Hilbrycht i Rafał Kurzawa „wyklepali” obronę rywali, dzięki czemu Jesus Jimenez mógł umieścić piłkę z trzech metrów w pustej bramce.

Na przerwę drużyny zeszły jednak przy stanie 2:1 dla Lechii. W 39. minucie wyjątkową bierność defensorów Termaliki wykorzystał Rifet Kapic, który efektownie uderzył lewą nogą z 25. metrów.

Biało-zieloni w znakomitym stylu rozpoczęli również drugą połowę. Tym razem Kapic wykazał się znakomitym podaniem na „nos” na prawym skrzydle do Camilo Meny, który wygrał biegowy pojedynek z Maciejem Wolskim. Kolumbijczyk zagrał na środek pola karnego do Bobcka, a ten uprzedził Lucasa Masoero i w 54. minucie podwyższył rezultat.

Trener ekipy z Niecieczy Marcin Brosz natychmiast po stracie trzeciego gola przeprowadził trzy zmiany, ale zdało się to na nic, bo za chwilę Chovan dwa razy musiał wyciągać piłkę z siatki. Autorami tych bramek byli środkowi defensorzy gdańskiej drużyny.

W 61. minucie po rzucie rożnym Żelizki skuteczną główką, pomimo asysty Macieja Ambrosiewicza, popisał się Matej Rodin. Cztery minuty później po centrze Kapica Rodin przedłużył piłkę, a Maksym Diaczuk, także głową, wpakował ją z bliska do siatki. Lechia wygrała 5:1.

Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 5:1 (2:1)

Bramki: 1:0 Tomas Bobcek (16-karny), 1:1 Jesus Jimenez (32), 2:1 Rifet Kapic (39), 3:1 Tomas Bobcek (54), 4:1 Matej Rodin (61), 5:1 Maksym Diaczuk (65).

Lechia Gdańsk: Szymon Weirauch - Tomasz Wójtowicz, Maksym Diaczuk, Matej Rodin, Matus Vojtko - Camilo Mena (74. Mohamed Awadalla), Iwan Żelizko, Rifet Kapic (80. Bohdan Wjunnyk), Tomasz Neugebauer (87. Anton Carenko), Kacper Sezonienko (74. Dawid Kurminowski) - Tomas Bobcek (74. Aleksandar Cirkovic).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Adrian Chovan - Gabriel Isik, Lucas Masoero (58. Artem Putiwcew), Arkadiusz Kasperkiewicz - Damian Hilbrycht, Maciej Ambrosiewicz, Rafał Kurzawa (80. Dominik Biniek), Maciej Wolski - Sergio Guerrero (58. Igor Strzałek), Jesus Jimenez (89. Diego Deisadze), Morgan Fassbender (58. Wojciech Jakubik).

Żółte kartki: Iwan Żelizko - Gabriel Isik, Arkadiusz Kasperkiewicz.

Sędzia: Mateusz Piszczelok (Katowice). Widzów: 7 540.