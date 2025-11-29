Tauron Liga: BKS BOSTIK Bielsko-Biała - MOYA Radomka Radom. Relacja live i wynik na żywo

Obie drużyny przed tym spotkaniem wygrały cztery mecze oraz trzykrotnie schodziły z parkietu pokonane. Dodatkowo zarówno bielszczanki, jak i radomianki uzbierały po jedenaście punktów. Tydzień wcześniej siatkarki Radomki przegrały po tie-breaku w Mielcu, natomiast BKS wygrał na wyjeździe w pięciu setach z ŁKS-em.

Warto podkreślić, że oba kluby reprezentują również nasz kraj w europejskich pucharach. Radomka wygrała w Pucharze CEV z Ołomuńcem bez straty seta, natomiast BKS w tych samych rozgrywkach i w takich samych rozmiarach zwyciężył na wyjeździe Dinamo Zagrzeb, czyniąc tym samym milowy krok w stronę awansu do 1/16 finału.

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały ze sobą w marcu 2025 roku. Wówczas BKS w ćwierćfinale play-off Tauron Ligi pokonał na wyjeździe Radomkę 3:0.

KN, Polsat Sport