Tauron Liga: ITA TOOLS Stal Mielec - ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Maz. Relacja live i wynik na żywo
ITA TOOLS Stal Mielec kontra ECO Harpoon LOS TOWEL Nowy Dwór Mazowiecki to spotkanie ósmej kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - ECO Harpoon LOS TOWEL Nowy Dwór Mazowiecki na Polsatsport.pl.
Minęło już siedem kolejek Tauron Ligi, a zawodniczki z Nowego Dworu Mazowieckiego wciąż nie mają na koncie żadnego zwycięstwa. Co więcej, nie zgromadziły nawet jednego punktu. W poprzednim meczu przegrały 0:3 z Sokołem Mogilno.
ZOBACZ TAKŻE: Jednostronny mecz w Tauron Lidze! Co za seria w trzecim secie
Sytuacja Stali wygląda nieco lepiej, choć również nie za dobrze. Siedem punktów zgromadzone po trzech zwycięstwach pozwala im zajmować 10. pozycję. Ostatnio mielczanki niespodziewanie ograły MOYA Radomkę Radom 3:1.
Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - ECO Harpoon LOS TOWEL Nowy Dwór Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.Przejdź na Polsatsport.pl