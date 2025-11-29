Tauron Liga siatkarek: Wyniki i skróty meczów 8. kolejki (WIDEO)

Siatkówka

Hitem ósmej serii spotkań było starcie PGE Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź, ale ciekawie było również w innych halach. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów 8. kolejki Tauron Ligi siatkarek.

Siatkarki w białych koszulkach z numerami 4 i 24, świętujące zwycięstwo na boisku, trzymające się za ręce.
fot. PAP/Marian Zubrzycki
PGE Budowlani Łódź wygrali w derbach Łodzi.

W spotkaniu otwierającym ósmą kolejkę siatkarki #VolleyWrocław przegrały z Metalkas Pałacem Bydgoszcz 0:3. Siatkarki ITA Tools Stali Mielec pokonały EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:1; ekipa beniaminka zamyka tabelę z zerowym dorobkiem punktowym.

 

Zobacz także: Tauron Liga siatkarek: Wyniki i skróty meczów 7. kolejki (WIDEO)

 

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonał Moya Radomkę Radom 3:1. W derbach Łodzi lepsze siatkarki PGE Budowlanych, które pokonały ŁKS Commercecon 3:0 po jednostronnym widowisku.

 

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

 

Wyniki meczów 8. kolejki Tauron Ligi:

 

2025-11-28: #VolleyWrocław – Metalkas Pałac Bydgoszcz 0:3 (22:25, 18:25, 21:25)
2025-11-29: ITA Tools Stal Mielec – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:1 (25:11, 25:15, 19:25, 25:17)

2025-11-29: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Moya Radomka Radom 3:1 (25:21, 25:16, 21:25, 25:23) 
2025-11-29: PGE Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:21, 25:15, 25:16) 
2025-11-30: DevelopRes Rzeszów – Sokół & Hagric Mogilno (niedziela, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport Fight)
2025-12-01: Lotto Chemik Police – UNI Opole (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

 

 

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKASIATKÓWKA WYNIKITAURON LIGATAURON LIGA SIATKAREK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Najciekawsze akcje z siatkarskich boisk. Analiza Jakuba Bednaruka

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 