Tauron Liga siatkarek: Wyniki i skróty meczów 8. kolejki (WIDEO)

W spotkaniu otwierającym ósmą kolejkę siatkarki #VolleyWrocław przegrały z Metalkas Pałacem Bydgoszcz 0:3. Siatkarki ITA Tools Stali Mielec pokonały EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:1; ekipa beniaminka zamyka tabelę z zerowym dorobkiem punktowym.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonał Moya Radomkę Radom 3:1. W derbach Łodzi lepsze siatkarki PGE Budowlanych, które pokonały ŁKS Commercecon 3:0 po jednostronnym widowisku.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Wyniki meczów 8. kolejki Tauron Ligi:

2025-11-28: #VolleyWrocław – Metalkas Pałac Bydgoszcz 0:3 (22:25, 18:25, 21:25)

2025-11-29: ITA Tools Stal Mielec – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:1 (25:11, 25:15, 19:25, 25:17)

2025-11-29: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Moya Radomka Radom 3:1 (25:21, 25:16, 21:25, 25:23)

2025-11-29: PGE Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:21, 25:15, 25:16)

2025-11-30: DevelopRes Rzeszów – Sokół & Hagric Mogilno (niedziela, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport Fight)

2025-12-01: Lotto Chemik Police – UNI Opole (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

RM, Polsat Sport