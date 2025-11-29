Weiszewski na 15. miejscu w monobobach

Love, która była druga po pierwszym przejeździe, w drugim uzyskała najlepszy czas i zdystansowała wszystkie konkurentki. Łączny czas Amerykanki to 1.52,02.

Druga była Niemka Laura Nolte - 1.52,19, a trzecia jej rodaczka Lisa Buckwitz - 1.52,33. Tuż za podium, do którego zabrakło jej 0,02, uplasowała się prowadząca po pierwszym ślizgu Australijka Bree Walker.

Weiszewski osiągnęła 16. i 14. czas serii, a łącznie do triumfatorki straciła 1,08 s.

Wcześniej w dwójkach mężczyzn Jakub Zakrzewski i Seweryn Sosna zajęli 31. miejsce. Całe podium zajęły załogi niemieckie, a zwyciężyli Johannes Lochner i Georg Fleischhauer.

Na niedzielę zaplanowano rywalizację dwójek kobiecych i czwórek męskich.