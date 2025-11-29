Puchar Świata w Ruce. Relacja i wyniki na żywo

Czterech Polaków: Aleksander Zniszczoł, Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek wystąpi w pierwszej serii sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce. Kwalifikacje wygrał Austriak Daniel Tschofenig uzyskując 140 m.

Kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Ruce zwyciężył Austriak Daniel Tschofenig (140 m). Podium uzupełnili Norweg Halvor Egner Granerud (136 m) oraz Japończyk Ren Nikaido (132 m).

 

Z Biało-Czerwonych najlepiej wypadł Aleksander Zniszczoł, który po próbie na odległość 126,5 m zajął 15. miejsce. Tomasiak uzyskał 117 m i był 34., Wąskowi 106 m dało 42. lokatę, a Stoch wylądował na odległości wynoszącej 101,5 m i był 48.

 

Dwóch Polaków nie zdołało awansować do pierwszej serii. Piotr Żyła skoczył 92,5 m, co dało mu 53. miejsce, a Dawid Kubacki osiągnął 90,5 m i kwalifikacje - z udziałem 66 zawodników - zakończył na 55. pozycji.

 

Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o godzinie 15:00.

 

Relacja i wyniki na żywo z Pucharu Świata w Ruce na Polsatsport.pl.

Erik Belshaw nie najlepiej. 102 m i trzecie miejsce od końca. 

Giovanni Bresadola bardzo dobrze! 126 m i drugie miejsce.

Felix Trunz - 120 m i aż 15 punktów odjętych za wiatr. Szwajcar jest szósty.

Vilho Palosaari tuż za Polakiem. 123 m.

Aleksander Zniszczoł - 118.5 m, 98.5 pkt. Czwarte miejsce!

Kiepsko Jules Chervet. Tylko 111 m...

Danił Wasiljew - 108.5 m, 76.5 pkt.

Jonas Schuster - 115 m, 88.1 pkt.

Witalij Kaliniczenko - 119 m, 98.6 pkt.

Qiwu Song - 107 m, 67.2 pkt.

Simon Ammann - 122.5 m i drugie miejsce.

Odpalił za to Niko Kytosaho! 128.5 m i spore nadzieje na awans!

Jarkko Maatta - 78 m. Raczej bez szans na awans.

Dzień dobry. Rozpoczynamy sobotni konkurs PŚ w Ruce. W pierwszej serii konkursowej zaprezentuje się czterech Biało-Czerwonych. Jak im pójdzie?

