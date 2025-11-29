Puchar Świata w Ruce. Relacja i wyniki na żywo

Kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Ruce zwyciężył Austriak Daniel Tschofenig (140 m). Podium uzupełnili Norweg Halvor Egner Granerud (136 m) oraz Japończyk Ren Nikaido (132 m).

Z Biało-Czerwonych najlepiej wypadł Aleksander Zniszczoł, który po próbie na odległość 126,5 m zajął 15. miejsce. Tomasiak uzyskał 117 m i był 34., Wąskowi 106 m dało 42. lokatę, a Stoch wylądował na odległości wynoszącej 101,5 m i był 48.

Dwóch Polaków nie zdołało awansować do pierwszej serii. Piotr Żyła skoczył 92,5 m, co dało mu 53. miejsce, a Dawid Kubacki osiągnął 90,5 m i kwalifikacje - z udziałem 66 zawodników - zakończył na 55. pozycji.

Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o godzinie 15:00.

Relacja i wyniki na żywo z Pucharu Świata w Ruce na Polsatsport.pl.