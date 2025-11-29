Zawody World Tour w short tracku w Dordrechcie. Gdzie obejrzeć?

Do rozpoczęcia igrzysk olimpijskich pozostało już tylko 69 dni. Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe jeśli chodzi o zmagania na krótkim torze. W ten weekend "Sportowy Bulwar" (Sportboulevard Dordrecht) w liczącym ponad 120 tysięcy mieszkańców Dordrechcie będzie główną areną zmagań specjalistów ścigających się na krótkim torze, którzy marzą o zapewnieniu sobie możliwości reprezentowania swojego kraju podczas igrzysk olimpijskich.

25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo w dniach 6-22 luty 2026 roku. Rywalizacja w short tracku odbywać się będzie w arenie Forum di Milano w miasteczku Assago, położonym na przedmieściach Mediolanu. Na tym obiekcie rozegrane zostaną także konkurencje łyżwiarstwa figurowego. W short tracku do zdobycia będzie łącznie 27 medal. Osiemnaście z nich w konkurencjach indywidualnych (po trzy medale w rywalizacji kobiet i mężczyzn na 500, 1000 i 1500 metrów) i dziewięć krążków w zmaganiach trzech sztafet (kobiecej, męskiej i mieszanej). W Mediolanie reprezentanci Polski będą mogli zdobyć 21 medali – 18 w konkurencjach indywidualnych kobiet i mężczyzn i po jednym w każdej z trzech sztafet (kobiet, mężczyzn i mieszanej).

- Maksymalnie do igrzysk olimpijskich możemy zakwalifikować po trzech zawodników do startów na każdym z dystansów, zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn. Ważne jest to, że liczba zawodników nie może przekroczyć pięciu, jeśli awans wywalczy sztafeta. W sytuacji braku kwalifikacji sztafet, możemy zabrać tylko po trzech zawodników w konkurencjach indywidualnych kobiet i mężczyzn i obstawiać nimi każdy z dystansów – mówi trenerka naszej kadry, Urszula Kamińska.

Kwalifikacje olimpijskie można wywalczyć tylko i wyłącznie poprzez starty w tym sezonie w czterech zawodach z cyklu World Tour. Dwa pierwsze World Toury rozegrano w październiku w Montrealu, kolejne zawody odbyły się w przed tygodniem w Gdańsku, a finałowe zmagania zaplanowano w ten weekend w Dordrechcie. Po rozegraniu czterech edycji WT, wyniki z trzech najlepszych wyścigów będą rozpatrywane pod kątem przydzielania miejsc dla konkretnych ekip, jeśli chodzi o start na igrzyskach olimpijskich. Nie będzie brana pod uwagę klasyfikacja końcowa WT za sezon 2025/26, bo liczyć się będą trzy z czterech najlepszych wyników danego zawodnika na każdym z dystansów, ale punkty będą przyznawane w taki sam sposób, jak klasyfikacji na każdym dystansie World Touru.

"Mikst" z kwalifikacją, panie walczą o wyjazd do Mediolanu!

Jeszcze przed rozpoczęciem sobotnio–niedzielnych finałów w Dordrechcie nasza kadra zapewniła sobie pierwszą kwalifikację olimpijską. W czwartek i piątek zostały rozegrane kwalifikacje i podczas nich nasza sztafeta mieszana startująca w składzie Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Michał Niewiński i Felix Pigeon zajęła drugie miejsce w ćwierćfinale za Koreą Południową, a przed Francją i Ukrainą i tym samym awansowała do półfinału, co wystarczyło, aby zapewnić sobie prawo startu w igrzyskach w Mediolanie. W tej konkurencji wystartuje 12 sztafet mieszanych (włosi jako gospodarze mają zapewniony udział bez kwalifikacji). Warto dodać, że sztafeta mieszana zdobędzie kwalifikację olimpijską pod warunkiem, że indywidualnie awans do igrzysk wywalczą minimum dwie zawodniczki i dwóch zawodników z danego kraju. Należy też pamiętać, że wszystkie te kwalifikacje nie są imienne. Zawodniczki i zawodnicy w każdej konkurencji indywidualnej, jak i w rywalizacji sztafet walczą o miejsce dla swojej federacji, która później przyznaje miejsca poszczególnym zawodnikom i zawodniczkom w rywalizacji indywidualnej na poszczególnych dystansach i w konkurencjach sztafet. W piątek w drugiego dnia kwalifikacji WT w Dordrechcie rozegrano półfinały sztafet mieszanych (za Pigeon startował Diane Sellier) i Polacy jadąc na trzecim miejscu, tuż za Kanadą, Belgią a przed Koreą Południową, upadek zanotowała Maliszewska i w niedzielę Biało-Czerwoni będą rywalizować w finale B.

Szansę na występ w Mediolanie ma również nasza kobieca sztafeta. W Mediolanie wystąpi osiem sztafet kobiet (Włoszki jako gospodynie mają zapewniony start bez kwalifikacji). Polki przed rozpoczęciem zmagań w Dordrechcie znajdują się na ostatnim bezpiecznym ósmym miejscu z dorobkiem 10748 punktów. Tuż za naszą sztafetą plasują się kolejno Francuzki (10524 pkt.), Węgierki (9131 pkt.) i reprezentantki Kazachstanu (7491 pkt.), które miały jeszcze szanse wyprzedzić Biało-Czerwone. W czwartkowych wyścigach ćwierćfinałowych Polki startujące w składzie Nikola Mazur, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska i Kamila Sellier awansowały do sobotniego półfinału zajmując drugie miejsce za Kanadyjkami. Trzecie były Francuzki (awansowały do półfinału z czasem), a czwarte finiszowały Japonki, które odpadły z dalszej rywalizacji. Do półfinału awansowały też Węgierki, a ta sztuka nie udała się łyżwiarkom z Kazachstanu, które tym samym nie będą liczyły się w walce o uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej w tej konkurencji. W tej sytuacji niezwykle ważne będą oba sobotnie półfinały oraz finał B i finał A w rywalizacji kobiecych sztafet. Polki w półfinale rywalizować będą z Holenderkami, Chinkami, Węgierkami i Amerykankami, a w drugim półfinale Francuzki mierzyć się będą Kanadyjkami, Koreankami i Włoszkami.

Niestety w Mediolanie nie będziemy mieli kompletu sztafet. Przed zawodami w Dordrechcie szanse na zapewnienie sobie kwalifikacji olimpijskiej miała również nasza męska sztafeta, która plasował się na dziewiątym miejscu, a w tej konkurencji w igrzyskach może wystartować osiem ekip (Włosi jako gospodarze mają zapewniony awans bez eliminacji). W ćwierćfinale Polacy startujący w składzie Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier i Neithan Thomas zajęli trzecie miejsce za Kanadyjczykami i Japończykami, a przed Francuzami i Łotyszami i nie zdołali awansować do półfinału. Tym samym nasi łyżwiarze stracili definitywnie szansę na historyczny start w tej konkurencji w igrzyskach olimpijskich. Nasza sztafeta startowała również w wyścigu rankingowym o miejsca 9-12, gdzie zajęli drugie miejsce z Wielką Brytanią, a przed Turcją i Bułgarią.

Holandia szczęśliwa dla Polaków?

W Mediolanie wystartuje łącznie 112 łyżwiarzy, którzy będą walczyć o 27 medali (18 w konkurencjach indywidualnych i 9 w rywalizacji sztafet). Biało-Czerwoni we Włoszech podczas rywalizacji w short tracku mogli zdobyć maksymalnie 21 medali – 3 w konkurencjach sztafet, z czego kwalifikacje wywalczyła sobie sztafeta mieszana, szansę na wywalczenie prawa startu w igrzyskach ma nasza sztafeta kobiet, a definitywnie kwalifikacji nie zdołała sobie wywalczyć nasza męska sztafeta.

Podczas lutowych igrzysk olimpijskich w konkurencjach indywidualnych w short tracku możemy zapewnię sobie maksymalnie osiemnaście szans medalowych (po trzy miejsca na podium w rywalizacji kobiet i mężczyzn na 500, 1000 i 1500 metrów).

Przed rozpoczęciem ostatniego w tym sezonie World Touru w Dordrechcie nasi reprezentanci rywalizujący na krótkim torze mają na ten moment zapewnionych trzynaście z osiemnastu miejsc w rywalizacji indywidualnej na trzech dystansach (500, 1000 i 1500 metrów). Należy pamiętać, że do uzyskania kwalifikacji olimpijskich będą brane trzy z czterech najlepszych wyników danego zawodnika na każdym z dystansów, więc po ostatnich zawodach WT w Dordrechcie klasyfikacja końcowa kwalifikacji na poszczególnych dystansach może się znacząco zmienić.

Dublety w sprincie?

W rywalizacji kobiet na 500 metrów przed rozpoczęciem zmagań w Holandii mamy w teorii dwa miejsca dla naszej federacji (kwalifikacje nie są imienne, ale dla poszczególnych federacji). Na tym dystansie są 32 miejsca do obsadzenia na igrzyskach olimpijskich (zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn) i po trzech World Tourach nasze najlepsze reprezentantki zajmują odpowiednio 9., 16. i 61. miejsce. W Dordrechcie w ćwierćfinale na 500 metrów wystartują Natalia Maliszewska i Kamila Sellier, a wyścig główny z udziałem Nikoli Mazur był dwukrotnie powtarzany, a za trzecim razem nasza łyżwiarka zanotowała falstart i została wykluczona z dalszej rywalizacji, a to oznacza, że definitywnie straciliśmy szanse na trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich dla reprezentantki Polski na dystansie 500 metrów.

Dwie szanse medalowe na 500 metrów mamy także u panów, choć niewiele zabrakło, aby tych miejsc Polacy mieli wszystkie trzy. Na tym dystansie na trzydzieści dwie lokaty do obsadzenia w Mediolanie, Polska aktualnie ma dwa miejsca premiowane awansem (17., i 28.). W Dordrechcie była szansa, abyśmy na tym dystansie mieli komplet trzech zawodników, bo na 33. pozycji znajdował się nasz trzeci kadrowicz, ale w Dordrechcie do ćwierćfinału na 500 metrów awansował tylko Felix Pigeon, a Łukasz Kuczyński i Diane Sellier odpadli w repasażach.

Wszystko na jedną kartę!

W Mediolanie komplet trzech łyżwiarek oraz dwóch łyżwiarzy możemy mieć na dystansie 1000 metrów. Na tym dystansie do obsadzenia jest również po trzydzieści dwa miejsca, zarówno w rywalizacji kobiet jak i mężczyzn. Przed rozpoczęciem zmagań w Dordrechcie zdobyte punkty na tym dystansie przez nasze trzy najlepsze zawodniczki, dają nam w komplecie prawo startu w igrzyskach olimpijskich (nasze reprezentantki jak na razie zajmują miejsca: 13., 25. i 30.). W ten weekend o awans do ćwierćfinału przez repasaże walczy Gabriela Topolska. W repasażach odpadła Nikola Mazur, a Kamila Sellier otrzymała karę za swój nieprawidłowy przejazd w wyścigu głównym. Biało-Czerwoni cały czas mają szansę utrzymać trzy kwalifikacje olimpijskie pod warunkiem, że wyniki zawodów w Holandii ułożą się po myśli naszych łyżwiarek.

Dwie szanse na tym dystansie na igrzyskach olimpijskich na tym dystansie mają nasi reprezentanci. Przed zawodami w Holandii na 1000 metrów nasi reprezentanci zajmują odpowiednio 18. miejsce, 32. i 44. Pozycję. Teraz wszystko w rękach i nogach Michała Niewińskiego i Felixa Pigeona, aby te dwa miejsca na tym dystansie utrzymać w Mediolanie. Ten pierwszy pewnie awansował do ćwierinału, a drugi o awans powalczy w repasażach. Niestety w repasażach odpadł Łukasz Kuczyński przez co definitywnie straciliśmy szansę na zapewnienie sobie trzeciej kwalifikacji olimpijskiej na tym dystansie.

Łut szczęścia potrzebny od zaraz…

Nieco inaczej wyglądają kwalifikacje olimpijskie na 1500 metrów, bo na tym dystansie jest do obsadzenia podczas zawodów w Mediolanie po trzydzieści sześć miejsc wśród kobiet jak i mężczyzn. W komplecie trzy miejsca mogą zapełnić nasze panie, które przed startem w ostatnim World Tourze zajmowały na tym dystansie odpowiednio 6., 19. i 32. miejsce). W Dordrechcie awans do półfinału wywalczyła Gabriela Topolska, a w repasażach powalczą Nikola Mazur i Gabriela Sellier.

W rywalizacji mężczyzn na 1500 metrów aktualnie mamy wywalczone jedną kwalifikacje, ale niewykluczone, że będzie ich dwie lub nawet trzy. Obecnie nasz najlepszy zawodnik jest sklasyfikowany na 25. miejscu, a dwaj pozostali odpowiednio na 37. i 54. pozycji. W Holandii awans do półfinału wywalczył Michał Niewiński, a w repasażach powalczą Felix Pigeon i Neithan Thomas.

Plan transmisji zawodów World Tour w short tracku w Dordrechcie.

Transmisja sobotnich finałów rozpocznie się o 13:30 w Polsacie Sport 3, a początek niedzielnych zawodów o 13:30 w Polsacie Sport 2. Transmisja online zawodów także w Polsat Box Go.

Sobota (29 listopad):

Godz. 13:30 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1500 metrów mężczyzn (w półfinale wystartuje Michał Niewiński, a w repasażach o awans powalczą Felix Pigeon i Neithan Thomas)

Godz. 13:53 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 1000 metrów kobiet (w repasażach o awans powalczy Gabriela Topolska)

Godz. 14:10 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – finały 1500 metrów mężczyzn

Godz. 14:46 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1000 metrów kobiet

Godz. 14:55 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 500 metrów mężczyzn (w ćwierćfinale wystartuje Felix Pigeon)

Godz. 15:11 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – finały 1000 metrów kobiet

Godz. 15:27 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – półfinały 500 metrów mężczyzn

Godz. 15:49 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – półfinały sztafet kobiet (w półfinale wystartują Polki)

Godz. 16:05 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – finały 500 metrów mężczyzn

Godz. 16:36 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – finały sztafet kobiet

Godz. 17:03 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – półfinały sztafet mężczyzn (Polacy nie awansowali do półfinału, a w wyścigu rankingowym o miejsca 9-12 zajęli 2. miejsce za Wielką Brytanią)