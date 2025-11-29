Gdzie obejrzeć Zimowy Magazyn Olimpijski?

Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej w naszym zimowym studiu będą prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego - Rafał Tataruch, attache polskiej reprezentacji olimpijskiej na igrzyska we Włoszech - Czesław Lang oraz dziennikarz Polsatu Sport i specjalista od sportów zimowych - Michał Białoński.

Wiodące tematy Zimowego Magazynu Olimpijskiego to finał cyklu World Tour w Dordrechcie i koniec kwalifikacji olimpijskich w short tracku, a także bogaty w konkursy tydzień z Pucharem Świata w skokach narciarskich oraz podwójny sukces reprezentantów Polski w curlingu, którzy na ME w Lohje zapewnili sobie zarówno utrzymanie w elicie na Starym Kontynencie jak i pierwszy, historyczny awans na mistrzostwa świata.

Krzysztof Domin - wraz z kolegami - jest myślami przy startującym już w piątek w Kanadzie turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina, o czym opowie w rozmowie z Kingą Sylwestrzak.

Na koniec zajrzymy na PGE Narodowy. Na konferencji grupy roboczej do spraw organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce pojawił się - z kamerą Polsatu Sport - Marcin Lepa.

Zimowy Magazyn Olimpijski w niedzielę o 20:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny na naszym kanale na platformie YouTube.

Polsat Sport