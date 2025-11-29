Złe wieści dla Szczęsnego? Wielki powrót w Barcelonie

Wojciech Szczęsny pod koniec września nieoczekiwanie wskoczył między słupki w Barcelonie. Fakt ten spowodowany był kontuzją kolana podstawowego bramkarza "Dumy Katalonii" - Joana Garcii.

W listopadzie Hiszpan zakończył okres rekonwalescencji i jak można było się spodziewać - ponownie stał się etatowym golkiperem Barcelony. Szczęsny natomiast usiadł na ławce.

Teraz do pełni zdrowia wraca kolejny bramkarz "Blaugrany" - Marc-Andre ter Stegen. Niemiec pauzował od lipca, w międzyczasie przeszedł operację pleców.

"Świetnie być znowu z zespołem" - napisał ter Stegen w mediach społecznościowych, dodając zdjęcia z treningu.

Na ten moment trudno spodziewać się jednak zmian w bramce Barcelony. Pierwszy wyborem Hansiego Flicka nadal powinien być sprowadzony minionego lata z Espanyolu Garcia.