Złe wieści dla Szczęsnego? Wielki powrót w Barcelonie

Julian CieślakPiłka nożna

Najpierw Joan Garcia, teraz Marc-Andre ter Stegen. Kolejny bramkarz Barcelony wrócił do zdrowia. "Świetnie być znowu z zespołem" - napisał w swoich mediach społecznościowych Niemiec.

Dwóch bramkarzy FC Barcelony w strojach treningowych
fot. PAP/EPA
Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny pod koniec września nieoczekiwanie wskoczył między słupki w Barcelonie. Fakt ten spowodowany był kontuzją kolana podstawowego bramkarza "Dumy Katalonii" - Joana Garcii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Klub zareagował na skandaliczne zachowanie piłkarza. Śmieszna kara za niesportowe zachowanie

 

W listopadzie Hiszpan zakończył okres rekonwalescencji i jak można było się spodziewać - ponownie stał się etatowym golkiperem Barcelony. Szczęsny natomiast usiadł na ławce.

 

Teraz do pełni zdrowia wraca kolejny bramkarz "Blaugrany" - Marc-Andre ter Stegen. Niemiec pauzował od lipca, w międzyczasie przeszedł operację pleców.

 

"Świetnie być znowu z zespołem" - napisał ter Stegen w mediach społecznościowych, dodając zdjęcia z treningu.

 

Na ten moment trudno spodziewać się jednak zmian w bramce Barcelony. Pierwszy wyborem Hansiego Flicka nadal powinien być sprowadzony minionego lata z Espanyolu Garcia.

