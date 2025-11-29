Znamy nowych mistrzów Europy. Dominacja!

Mistrzostwa Europy w curlingu w fińskiej miejscowości Lohja stały pod znakiem dominacji drużyn ze Szwecji, które zdobyły złote medale zarówno w rywalizacji mężczyzn, jak i kobiet. Polacy zakończyli udział w turnieju w czwartek na siódmym miejscu.

W sobotnich finałach Szwedzi wygrali ze Szwajcarami 5:4, a Szwedki ze Szkotkami 7:5. Brązowe medale wywalczyli Szkoci i Szwajcarki.

 

Polacy wystąpili w elicie po raz drugi. W 2018 roku w Tallinnie wygrali tylko jeden z dziewięciu meczów i spadli z dywizji A. W Finlandii spisali się znacznie lepiej, kończąc zawody z bilansem 3-6, co zapewniło im utrzymanie w elicie oraz prawo startu w przyszłorocznych mistrzostwach świata w amerykańskim Ogden City.

 

We wtorek Biało-Czerwoni wyruszą za ocean walczyć o kwalifikację olimpijską. W dniach 6-13 grudnia w kanadyjskim mieście Kelowna wystąpią w turnieju z udziałem ośmiu zespołów (USA, Chiny, Japonia, Holandia, Korea Południowa, Filipiny, Nowa Zelandia i Polska). Na igrzyska pojadą dwa najlepsze kraje.

KP, PAP
