"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Aleksandra Mirosław vs Jakub Kochanowski. Oddaj swój głos!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.

W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym.

Bohaterami następnego z nich są specjalistka od wspinaczki sportowej Aleksandra Mirosław oraz siatkarz Jakub Kochanowski. Wybierz swojego faworyta i weź udział w ankiecie!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Aleksandra Mirosław kontra Jakub Kochanowski - kto powinien awansować do kolejnej fazy?

Aleksandra Mirosław w 2025 roku znów udowodniła, że jest najlepszą zawodniczką na świecie we wspinaczce sportowej. Na niedawnym globalnym czempionacie wyśrubowała swój rekord świata, do którego dołożyła kolejny w karierze złoty medal. Lublinianka jest już coraz bliżej złamania magicznej bariery sześciu sekund. Póki co nie jest w stanie zagrozić jej żadna z rywalek, a kolejne sukcesy wydają się być tylko kwestią czasu.

Jakub Kochanowski - w sezonie 2024/2025 reprezentował barwy PGE Projekt Warszawai wraz z ekipą ze stolicy walczył o mistrzostwo PlusLigi. Ostatecznie środkowy wspólnie z kolegami z drużyny zakończył kampanię na trzeciej lokacie. Znalazł się w drużynie sezonu fazy zasadniczej PlusLigi. Po rywalizacji z klubem bardzo dobrze spisał się także w narodowych barwach. Wspólnie z kolegami z reprezentacji sięgnął po tytuł najlepszej drużyny w rozgrywkach Ligi Narodów FIVB, a mundial zakończył na trzecim miejscu. Wygrał tytuł MVP Ligi Narodów. Znalazł się w "drużynie marzeń" mistrzostw świata.

Ankieta dostępna jest pod tym linkiem.