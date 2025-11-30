Gospodarze niedzielnego meczu w poprzedniej kolejce przerwali serię sześciu spotkań bez zwycięstwa i pokonali Chrobrego Głogów 2:1. Długa passa niepowodzeń wpłynęła jednak na ich sytuację w tabeli. Choć na początku sezonu Wieczysta zajmowała miejsca w ścisłej czołówce, to po serii gorszych wyników spadła do środka stawki.

ZOBACZ TAKŻE: Barcelona wróciła na fotel lidera La Ligi! Lewandowski bez gola, Szczęsny na ławce

Zespół gości natomiast wciąż utrzymuje się w górnej połowie tabeli, choć również notuje słabszy okres. Są bez zwycięstwa od trzech spotkań, a w minionej kolejce podzielili się punktami z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (2:2), tracąc gola na wagę remisu w 95. minucie.

Poprzednie starcie obu drużyn, rozegrane w pierwszej kolejce bieżącego sezonu Betclic 1 Ligi, zakończyło się remisem 1:1. Wyrównującą bramkę dla Wieczystej zdobył w doliczonym czasie gry Goku Roman, który wykorzystał rzut karny.

Relacja live i wynik na żywo meczu KS Wieczysta Kraków - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

ŁO, Polsat Sport