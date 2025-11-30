Krakowianie przewodzą tabeli Betclic 1 Ligi. Mimo wysokiej pozycji, w dwóch ostatnich meczach ligowych nie zdołali odnieść zwycięstwa. W minionej kolejce podopieczni Mariusza Jopa bezbramkowo zremisowali z Pogonią Siedlce. "Biała Gwiazda" utrzymuje jednak wyraźną przewagę nad resztą stawki i może pochwalić się najlepszą defensywą w lidze (14 straconych goli) oraz najskuteczniejszym atakiem (44 trafienia).

Rywalem Wisły będzie zespół z Mielca, który plasuje się w dolnej części tabeli. Stal nie odniosła ligowej wygranej od 25 sierpnia, kiedy pokonała GKS Tychy 1:0. Drużyna Ireneusza Mamrota utrzymuje się jednak nad strefą spadkową głównie dzięki częstym remisom.

W pierwszym spotkaniu obu ekip w tym sezonie zdecydowanie lepsza była Wisła, która triumfowała aż 4:0 w inauguracyjnej kolejce Betclic 1 Ligi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 20:15.

ŁO, Polsat Sport