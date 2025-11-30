Betclic 1 Liga: Wisła Kraków - Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Wisła Kraków - Stal Mielec to spotkanie w ramach 18. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 20:15.

Krakowianie przewodzą tabeli Betclic 1 Ligi. Mimo wysokiej pozycji, w dwóch ostatnich meczach ligowych nie zdołali odnieść zwycięstwa. W minionej kolejce podopieczni Mariusza Jopa bezbramkowo zremisowali z Pogonią Siedlce. "Biała Gwiazda" utrzymuje jednak wyraźną przewagę nad resztą stawki i może pochwalić się najlepszą defensywą w lidze (14 straconych goli) oraz najskuteczniejszym atakiem (44 trafienia).

 

ZOBACZ TAKŻE: Okęcie i Radomiak triumfatorami wyjątkowego turnieju piłkarskiego

 

Rywalem Wisły będzie zespół z Mielca, który plasuje się w dolnej części tabeli. Stal nie odniosła ligowej wygranej od 25 sierpnia, kiedy pokonała GKS Tychy 1:0. Drużyna Ireneusza Mamrota utrzymuje się jednak nad strefą spadkową głównie dzięki częstym remisom.

 

W pierwszym spotkaniu obu ekip w tym sezonie zdecydowanie lepsza była Wisła, która triumfowała aż 4:0 w inauguracyjnej kolejce Betclic 1 Ligi.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 20:15.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAPIŁKA NOŻNASTAL MIELECWISŁA KRAKÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 