Gospodarze niedzielnego spotkania w poprzedniej kolejce przerwali niechlubną serię pięciu ligowych meczów bez zwycięstwa, pokonując na wyjeździe Ruch Chorzów 2:1. Była to dopiero ich czwarta wygrana w tym sezonie. Zespół wciąż jednak plasuje się w strefie spadkowej, a dodatkowo - razem z Odrą Opole - legitymuje się najsłabszym dorobkiem bramkowym w całej Betclic 1 Lidze (18 goli).

Forma ŁKS-u jest natomiast bardzo nierówna. Podopieczni Grzegorza Szoki zajmują miejsce w środku tabeli, mają na koncie siedem zwycięstw i tyle samo porażek, a ich bilans uzupełniają trzy remisy.

W pierwszym starciu obu drużyn w obecnych rozgrywkach lepszy okazał się ŁKS. Zespół z Łodzi wygrał w inauguracyjnej kolejce 1:0 po trafieniu Fabiana Piaseckiego.

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

ŁO, Polsat Sport