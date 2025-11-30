Co za spotkanie! Polskie gwiazdy pochwaliły się wyjątkowym zdjęciem

Wołosz i Semeniuk od lat grają w Italii. Rozgrywająca od 2017 roku jest gwiazdą Imoco Volley Conegliano, z którym aż siedmiokrotnie sięgnęła po mistrzostwo kraju, dorzucając do tego sześć Pucharów Włoch, siedem Superpucharów Włoch i aż trzy triumfy w Lidze Mistrzyń. Z kolei nasz przyjmujący broni barw Sir Safety Perugia od 2022 roku i też może pochwalić się wieloma sukcesami, takimi jak mistrzostwo kraju, Puchar Włoch, trzy Superpuchary Włoch, dwa Klubowe Mistrzostwa Świata i wygrana w Lidze Mistrzów.

Oboje są pierwszoplanowymi postaciami swoich drużyn i mają uznaną markę na Półwyspie Apenińskim. W obliczu codziennych obowiązków nie jest łatwo do spotkań, ale Wołosz i Semeniuk znajdują sposób, aby chociaż przez chwilę porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Czymś takim pochwalił się Semeniuk w mediach społecznościowych, udostępniając wspólną fotografię z Wołosz.

"Przypadek? Nie sądzę. To już powoli tradycja na włoskiej ziemi" - napisał 29-latek, co spotkało się z odpowiedzią 35-latki. "Najbardziej wyczekiwana zbita piątka w sezonie" - przyznała.

Zdjęcie na Instagramie wywołało sporą falę entuzjazmu wśród polskich kibiców, którzy cieszą się, że rodacy utrzymują ze sobą kontakt i przede wszystkim tak dzielnie reprezentują nasz kraj na obczyźnie.

Wołosz i Semeniuk mają też duże zasługi dla naszych reprezentacji. Polka grała w kadrze w latach 2010-2024, zdobywając brązowy medal Ligi Narodów oraz docierając do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu. Z kolei Polak, który w drużynie narodowej występuje od 2021 roku, na tej samej imprezie wywalczył srebro, a w tym roku dorzucił brąz mistrzostw świata, mając wcześniej w swojej kolekcji srebro. Do tego należy dodać złoto i brąz mistrzostw Europy oraz pięć medali Ligi Narodów - z czego dwa złote.

