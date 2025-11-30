Byli lepsi w końcówkach setów! Siatkarze Projektu górą w wyjazdowym starciu

Gospodarze udanie rozpoczęli to spotkanie (6:3), ale siatkarze PGE Projektu szybko odwrócili wynik (9:11), a po asie Jakuba Kochanowskiego odskoczyli na cztery oczka (10:14). Siatkarze Stilonu nie rezygnowali i ruszyli w pogoń (16:16). Drużyna ze stolicy znów odskoczyła, gdy kolejną punktową zagrywką popisał się Kochanowski (19:22), gorzowianie znów odrobili straty i seta zwieńczyła rywalizacja na przewagi. Przy wyrównanej grze obu ekip różnicę zrobiły błędy własne, jeden z nich gospodarze popełnili w ostatniej akcji (26:28).

W drugiej partii przewagę miała drużyna z Gorzowa (7:4, 15:12), a siatkarze Projektu gonili wynik i odrabiali straty (18:18). Sytuacja powtórzyła się w końcówce. Po ataku Mathisa Henno gospodarze prowadzili 23:20, pięć kolejnych akcji padło jednak łupem drużyny z Warszawy. Bohaterem był Bartosz Bednorz, który skutecznie zaatakował, a po chwili dał popis w polu serwisowym. Najpierw posłał asa, a później punkty po jego mocnych zagrywkach wywalczyli Kevin Tillie i Linus Weber (23:25).

Siatkarze Projektu wypracowali sobie kilka oczek zaliczki na początku trzeciej osłony (7:10). Grali skutecznie i utrzymywali przewagę (9:13, 13:17). Gorzowianie próbowali jeszcze odrobić straty, ale gra punkt za punkt w środkowej części seta przybliżała przyjezdnych do szczęśliwego finału tego spotkania. W końcówce znów seria ekipy ze stolicy - tym razem cztery wygrane akcje z rzędu. Bartosz Firszt posłał asa na wagę piłki meczowej (19:24), a punktowy blok gości zakończył rywalizację (19:25).

Najwięcej punktów: Mathis Henno (17), Chizoba Neves (15) – Stilon; Bartosz Bednorz (14), Jakub Kochanowski (13) – Projekt. Goście byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali blokiem (5–10) i popełnili mniej błędów własnych. MVP: Jakub Kochanowski (7/9 = 78% skuteczności w ataku + 2 asy + 4 bloki).



Cuprum Stilon Gorzów – PGE Projekt Warszawa 0:3 (26:28, 23:25, 19:25)

Stilon: Mateusz Maciejewicz, Kamil Kwasowski, Marcin Kania, Chizoba Neves, Mathis Henno, Patryk Niemiec – Kamil Dembiec (libero) oraz Daniel Gąsior, Thiago Veloso, Wojciech Więcławski, Krzysztof Rejno. Trener: Hubert Henno.

Projekt: Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jakub Kochanowski, Linus Weber, Kevin Tillie, Karol Kłos – Damian Wojtaszek (libero) oraz Bartosz Gomułka, Michał Kozłowski, Bartosz Firszt. Trener: Tommi Tiilikainen.

