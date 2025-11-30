FIFA wprowadza nową zasadę! Będzie jak... w piłce ręcznej
Kary czasowe - to temat, który od jakiegoś czasu przewijał się w świecie futbolu. FIFA postanowiła wypróbować ten pomysł i już niedługo przepis wejdzie w życie podczas Pucharu Narodów Arabskich w Katarze. Takiej rewolucji nie było od czasów VAR!
Będzie to jedna z największych zmian w historii futbolu, którego początki sięgają XIX wieku. Nigdy wcześniej w dziejach tego sportu nie było mowy o wprowadzaniu kar czasowych, znanych chociażby z piłki ręcznej.
Jak to będzie wyglądać w praktyce? Piłkarze będą karani zejściem z boiska na dwie minuty, kiedy sędziowie dopatrzą się symulacji w ich postawie lub innej grze na czas. Wyjątkiem będzie żółta lub czerwona kartka, która jest karą samą w sobie i wówczas zawodnik będzie mógł zostać na murawie. Przepis ten, z wiadomych względów, nie będzie dotyczył bramkarzy.
ZOBACZ TAKŻE: FIFA wymierzyła karę Ronaldo. Co z mundialem? To już pewne!
To absolutna rewolucja w piłce nożnej - największa od chwili wprowadzenia wideoweryfikacji VAR i kolejny sposób FIFA na walkę o dynamizację gry. Niedawno wprowadzono rygorystyczny przepis o przetrzymywaniu piłki w dłoniach bramkarza maksymalnie przez osiem sekund.
Testy z zastosowaniem kar czasowych zostaną przeprowadzone na początku grudnia podczas Pucharu Narodów Arabskich w Katarze. Wielce prawdopodobne, że niebawem przepis ten zagości na boiskach całego świata.Przejdź na Polsatsport.pl