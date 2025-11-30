Hanna Mazur z kolejnym medalem PŚJ w Mediolanie!

Liderzy polskiej reprezentacji narodowej są w formie już od pierwszych oficjalnych startów. Na otwarcie pucharowego cyklu w Mediolanie znakomicie spisywała się Hanna Mazur. 17-letnia zawodniczka UKS Orlica Duszniki-Zdrój, która w sobotę zdobyła swój jedenasty medal PŚJ w startach indywidualnych, zajmując trzecie miejsce w konkurencji 1000 m, w niedzielę dalej imponowała wysoką formą. W niedzielne przedpołudnie Mazur sięgnęła po swój drugi brąz w ten weekend, stając na najniższym stopniu podium w rywalizacji juniorek na dystansie 500 m. Podobnie jak w sobotę na 1000 m, czwarte miejsce zajęła Wiktoria Dąbrowska.

Mazur w ubiegłym sezonie zwyciężyła w klasyfikacji generalnej PŚJ w mass starcie i w niedzielę była jedną z głównych kandydatek do wygranej. W finale obok niej również wystąpiła debiutująca w cyklu 15-letnia Nadia Machała. Klubowa i reprezentacyjna koleżanka Mazur sprawiła sporą niespodziankę w biegu masowym, zajmując wysokie, piąte miejsce. Mazur była dziesiąta. W finale mass startu juniorów dwunaste miejsce zajął Kryspin Węcławek, inny debiutant z naszej kadry.

Wysokie lokaty w drugim PŚJ w Mediolanie zajęli również inni nasi reprezentanci. W pierwszej dziesiątce na 500 m juniorów zameldował się Szymon Hostyński. 19-letni sprinter Górnika Sanok, który w ubiegłym sezonie był drugi w klasyfikacji generalnej PŚJ, tym razem uplasował się na siódmej pozycji, z kolei szesnasty był Mateusz Gawroński. Dwunastą lokatę na 1500 m juniorek zajęła Emilia Zawisza.

W najbliższą sobotę i niedzielę odbędą się drugie zawody z cyklu PŚJ. Nastoletni panczeniści pozostają we Włoszech, ale tym razem wystartują w Collalbo, gdzie w lutym kończyli poprzednią serię PŚJ, a następnie brali udział w MŚJ.

