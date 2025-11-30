Historyczny triumf Verstappena! Nowego mistrza świata poznamy za tydzień

Obrońca tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kataru, przedostatnią rundę mistrzostw świata. Lider cyklu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena uplasował się na czwartej pozycji. O końcowym triumfie w sezonie rozstrzygnie ostatni wyścig w Abu Zabi.

Bolid Formuły 1 zespołu Red Bull Racing na torze.
fot: PAP
Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kataru

Verstappen wyprzedził Australijczyka Oscara Piastriego z McLarena i Hiszpana Carlosa Sainza Jr. z Williamsa.

 

Verstappen po zwycięstwie nadal ma szansę na obronę tytułu, awansował w klasyfikacji generalnej na drugą pozycję. Traci do lidera Norrisa już tylko 12 pkt. Na trzecie miejsce spadł Piastri, który traci teraz do Norrisa 16 pkt.

 

ZOBACZ TAKŻE: Były kierowca F1 aresztowany! W tle poważne zarzuty

 

Verstappen odniósł 70. zwycięstwo w karierze.

 

Mistrz świata będzie znany za tydzień po wyścigu o Grand Prix Abu Zabi.

 

Wyniki:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 1:24.38,241
2. Oscar Piastri (Australia/McLaren) strata 7,995 s
3. Carlos Sainz (Hiszpania/Williams) 22,665
4. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 23,315
5. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 28,317
6. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 48,599
7. Fernando Alonso (Hiszpania/Aston Martin) 54,045
8. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 56,785
9. Liam Lawson (Nowa Zelandia/Racing Bulls) 1.00,073
10. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull Racing) 1.01,770

 

Klasyfikacja kierowców (po 23 z 24 wyścigów):

1. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 408 pkt
2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 396
3. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 392
4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 309
5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 230
6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 152
7. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 150
8. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 73
9. Carlos Sainz (Hiszpania/Williams) 64
10. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls) 51

 

Klasyfikacja konstruktorów:

1. McLaren 800 pkt (mistrz świata)
2. Mercedes 459
3. Red Bull Racing 426
4. Ferrari 382
5. Williams 137
6. Racing Bulls 92

PAP
