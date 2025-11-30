Historyczny triumf Verstappena! Nowego mistrza świata poznamy za tydzień

Verstappen wyprzedził Australijczyka Oscara Piastriego z McLarena i Hiszpana Carlosa Sainza Jr. z Williamsa.

Verstappen po zwycięstwie nadal ma szansę na obronę tytułu, awansował w klasyfikacji generalnej na drugą pozycję. Traci do lidera Norrisa już tylko 12 pkt. Na trzecie miejsce spadł Piastri, który traci teraz do Norrisa 16 pkt.

Verstappen odniósł 70. zwycięstwo w karierze.

Mistrz świata będzie znany za tydzień po wyścigu o Grand Prix Abu Zabi.

Wyniki:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 1:24.38,241

2. Oscar Piastri (Australia/McLaren) strata 7,995 s

3. Carlos Sainz (Hiszpania/Williams) 22,665

4. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 23,315

5. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 28,317

6. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 48,599

7. Fernando Alonso (Hiszpania/Aston Martin) 54,045

8. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 56,785

9. Liam Lawson (Nowa Zelandia/Racing Bulls) 1.00,073

10. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull Racing) 1.01,770

Klasyfikacja kierowców (po 23 z 24 wyścigów):

1. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 408 pkt

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 396

3. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 392

4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 309

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 230

6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 152

7. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 150

8. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 73

9. Carlos Sainz (Hiszpania/Williams) 64

10. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls) 51

Klasyfikacja konstruktorów:

1. McLaren 800 pkt (mistrz świata)

2. Mercedes 459

3. Red Bull Racing 426

4. Ferrari 382

5. Williams 137

6. Racing Bulls 92

PAP