Kibice obejdą się smakiem. Nie ma biletów na hitowy mecz polskich siatkarzy

Przyszłoroczne ME, których gospodarzami będą Bułgaria, Finlandia, Rumunia i Włochy, potrwają od 9 do 26 września 2026. "Biało-Czerwoni" trafili do Grupy B, w której zmierzą się z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. To ostatnie spotkanie cieszyło się tak wielkim zainteresowaniem fanów, że na prawie rok przed turniejem... nie ma już na nie biletów!

- Rozpoczęliśmy sprzedaż 7 listopada i już pierwszego dnia rozeszło się 11 tysięcy wejściówek, wliczając w to pakiety, obejmujące kilka spotkań jednej drużyny. Aktualnie nie ma już biletów na mecz Bułgaria - Polska, bo limit, który mieliśmy, szybko się wyczerpał - powiedział w podcaście VolleyCast Ljubomir Ganew, prezes Bułgarskiej Federacji Piłki Siatkowej (BVF).

Ganew zdradził, że wejściówki na starcie wicemistrza świata z trzecią drużyną globu mogą jeszcze trafić do otwartej sprzedaży, ale nawet jeśli się to stanie, będzie ich naprawdę niewiele.

- W tej chwili mamy zablokowaną pewną pulę biletów ze względów medialnych i organizacyjnych, na co składają się zobowiązania federacji wobec CEV czy partnerów Związku. Pozostaną one zablokowane do 2 miesięcy przed rozpoczęciem turnieju. Nie gwarantuję, że na pewno trafią one później do otwartej sprzedaży, bo jeśli zaplanujemy np. 50 miejsc dla dziennikarzy, a akredytowanych będzie 120, to trzeba będzie ich gdzieś umieścić. Jeśli cokolwiek trafi do kibiców, to raczej będzie to 120-150 wejściówek, a nie 5000 - zakończył prezes BVF.

Spotkanie Bułgaria - Polska odbędzie się 16 września 2026, w ramach ostatniej kolejki Grupy B turnieju.