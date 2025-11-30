Kolejny remis Lecha w PKO BP Ekstraklasie! Bez bramek w Płocku

Lech Poznań zremisował z Wisłą Płock 0:0 w ostatnim niedzielnym spotkaniu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Był to już siódmy podział punktów w lidze zarówno dla "Kolejorza", jak i drużyny prowadzonej przez Mariusza Misiurę.

Bramkarz Wisły Płock Rafał Leszczyński w zielonej koszulce z numerem 12 broni strzał, zasłaniając piłkę rękami. Napastnik Lecha Poznań Mikael Ishak w granatowej koszulce z numerem 9 próbuje zdobyć bramkę. W tle widoczni inni piłkarze obu drużyn oraz trybuny stadionu.
fot: PAP
Zawodnik Wisły Płock Rafał Leszczyński (po prawej) i Mikael Ishak (po lewej) z Lecha Poznań

Więcej informacji wkrótce...

 

Wisła Płock - Lech Poznań 0:0.

 

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcus Haglind-Sangre, Marcin Kamiński, Andrias Edmundsson - Zan Rogelj, Dani Pacheco (63. Nemanja Mijuskovic), Dominik Kun, Wiktor Nowak (82. Krystian Pomorski), Quentin Lecoeuche - Łukasz Sekulski (72. Kevin Custovic), Giannis Niarchos (63. Iban Salvador).

 

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Michał Gurgul, Antonio Milic (10. Mateusz Skrzypczak), Wojciech Mońka, Joel Pereira - Leo Bengtsson (87. Kornel Lisman), Pablo Rodriguez, Filip Jagiełło, Antoni Kozubal - Luis Palma (60. Mikael Ishak), Yannick Agnero (60. Ali Gholizadeh).

 

Żółta kartka - Lech Poznań: Mikael Ishak, Filip Jagiełło.

 

Sędzia: Wojciech Myć (Lublin). Widzów: 11 249.

PAP
