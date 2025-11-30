Kwalifikacje w skokach odwołane! Co z konkursem?

Podobnie jak wczoraj, tak i dziś warunki atmosferyczne stają na przeszkodzie organizatorom zawodów. Odwołanie porannych kwalifikacji oznacza, że o 14:50 ma ruszyć konkurs ze wszystkimi zawodnikami. Ciężko wyrokować, czy te plany dojdą do skutku. Prognozy pogody na cały weekend w Ruce nie były i nie są łaskawe.





Wczorajsze zawody również nie zostały przeprowadzone w wymarzony dla wszystkich sposób. Druga seria nie została dokończona i wyniki z pierwszej rundy okazały się tymi ostatecznymi.





W konkursie zobaczymy zatem wszystkich sześciu reprezentantów Polski: Aleksandra Zniszczoła, Pawła Wąska, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Kacpra Tomasiaka i Kamila Stocha.

ST, Polsat Sport