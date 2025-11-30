Kwalifikacje w skokach odwołane! Co z konkursem?

Zaplanowane na godzinę 9:00 kwalifikacje do konkursu na Rukatunturi z powodu zbyt silnego wiatru zostały odwołane. W pierwszej serii wystąpią zatem wszyscy skoczkowie.

Podobnie jak wczoraj, tak i dziś warunki atmosferyczne stają na przeszkodzie organizatorom zawodów. Odwołanie porannych kwalifikacji oznacza, że o 14:50 ma ruszyć konkurs ze wszystkimi zawodnikami. Ciężko wyrokować, czy te plany dojdą do skutku. Prognozy pogody na cały weekend w Ruce nie były i nie są łaskawe.

Wczorajsze zawody również nie zostały przeprowadzone w wymarzony dla wszystkich sposób. Druga seria nie została dokończona i wyniki z pierwszej rundy okazały się tymi ostatecznymi.

W konkursie zobaczymy zatem wszystkich sześciu reprezentantów Polski: Aleksandra Zniszczoła, Pawła Wąska, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Kacpra Tomasiaka i Kamila Stocha.

