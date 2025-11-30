Mocne słowa o sytuacji w Legii. Oberwało się nie tylko trenerowi

Legia zarówno sportowo jak i organizacyjnie nie wygląda w tym sezonie dobrze. Nasi eksperci w Cafe Futbol ocenili prace Inakiego Astiza i postawę piłkarzy stołecznej ekipy.

Piłkarz z numerem 91 na plecach na tle stadionu.
fot. PAP
Eksperci w Cafe Futbol ostro ocenili sytuację w Legii

Tomasz Hajto zwrócił uwagę na to, że za dużo mówi się o potencjalnym przyjściu Marka Papszuna. Nasz ekspert wyraził niezadowolenie z pracy Hiszpana, który otrzymał szansę, ale nie odmienił gry warszawskiej drużyny.

- Co teraz robi Inaki Astiz jako trener klubu? Dostał szansę w Legii, dlaczego nie wyszedł z założenia, że jak wygram cztery mecze, to zostanę do końca roku, a może i dłużej, jak np. Eugen Polanski w Borussii Mönchengladbach - powiedział Hajto.

 

Obecnego szkoleniowca podsumował również Przemysław Iwańczyk, który liczbowo zobrazował, jak bardzo Legia potrzebuje obecnie nowego trenera. Czas pokaże, czy zostanie nim Marek Papszun, a jeśli tak, to kiedy to nastąpi.

- Pod wodzą Inakiego Astiza Legia zdobyła 2/15 możliwych punktów, biorąc pod uwagę także puchary, więc nowy trener potrzebny jest na tu i teraz - podsumował Iwańczyk.

Szerzej sytuację w klubie ocenił Roman Kosecki. Były zawodnik Legii nie widzi winy jedynie w trenerze, zwraca uwagę na piłkarzy, którzy nie wyglądają na zdeterminowanych. Jako wzór ekspert przywołał piłkarzy Rakowa, którzy pomimo plotek o odejściu Marka Papszuna do Legii zagrali świetny mecz i pokonali Rapid Wiedeń 4:1.

- Legia nie może sobie pozwolić na błędy, musi wygrywać, bo w tabeli już muszą zerkać w dół, a nie do góry. Nie tylko trener jest winny, ale też zawodnicy, którzy według mnie nie mają samodyscypliny, tak jak w Rakowie, gdzie zawodnicy się spięli, mimo że trener chce odejść - przyznał Kosecki.

ST, Polsat Sport
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Irlandia - Portugalia. Skrót meczu
