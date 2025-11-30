Niesamowity wyczyn Messiego! Wyprzedził największe legendy

Pod tym względem Messi został najlepszym piłkarzem w historii. Nikt w dziejach profesjonalnego futbolu nie zanotował większej liczby asyst niż on. Dotychczas liderem był legendarny Ferenc Puskas, który na koncie miał 404. asysty. Węgier, który zdobywał Puchar Europy z Realem Madryt został wyprzedzony przez Messiego w nocy z soboty na niedzielę. Podium w klasyfikacji wszech czasów uzupełnia inna legenda - Pele z 369 asystami.

Lata mijają, ale Messi nadal utrzymuje wysoką formę i jest głodny sukcesów. W klubie z Miami występuje od 2023 roku i zdążył już strzelić 77 goli oraz zanotować 42 asysty w 87 meczach! Niebawem będzie miał szansę poprowadzić Inter do historycznego triumfu w MLS. Jego ekipa już 6 grudnia zagra w finale play-off z Vancouver White Caps. Oba kluby jeszcze nigdy w historii nie cieszyły się z takiego osiągnięcia.

Messi w swojej karierze ustanowił dziesiątki rekordów w świecie futbolu. Jako piłkarz Barcelony rozegrał 778 meczów, w których zdobył 672 bramki i zanotował 303 asysty. Był również zawodnikiem PSG, a tam jego bilans zatrzymał się na 75 spotkaniach i 32 bramkach oraz 34 asystach. W piłce klubowej wygrał wszystko, podobnie jak w reprezentacyjnej. Z Argentyną, dla której wystąpił 196 razy i zdobył 115 bramek, wywalczył upragnione mistrzostwo świata w 2022 roku.

Polsat Sport