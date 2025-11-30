Czy Papszun jest dobrym wyborem dla Legii? Roman Kosecki pełen obaw

Legia Warszawa wygląda w tym sezonie bardzo słabo - odpadła z Pucharu Polski, a w tabelach Ekstraklasy i Ligi Konferencji jest daleko w tyle. Warto jednak zwrócić uwagę, jak rozwijają się zawodnicy akademii stołecznej drużyny.

Kilku z nich świetnie radzi sobie na wypożyczeniu w pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Rezerwy Legii są na dobrej drodze, by awansować do drugiej ligi, a drużyna U19 ostatnio pokonała swoich rówieśników z włoskiej Fiorentiny.





ZOBACZ TAKŻE: Co za spotkanie! Polskie gwiazdy pochwaliły się wyjątkowym zdjęciem

Roman Kosecki, oceniając Papszuna, który może niedługo zamienić Raków Częstochowa na Legię Warszawa, martwi się o los młodych piłkarzy w pierwszej drużynie klubu z Łazienkowskiej.



- Legia ma swoje projekty, musi grać na wiosnę w pucharach i walczyć o mistrza. Klub współpracuje i wypożycza młodych zawodników do Pogoni Grodzisk Mazowiecki, drużyna U19 ograła Fiorentinę i PAOK, na tym polu wszystko idzie do przodu. Czy Marek Papszun będzie patrzył na tych młodych zawodników? Słyszałem, że w przypadku jego przyjścia do klubu ma odejść Marek Śledź, dyrektor akademii, którego ja osobiście bardzo cenię. Przyjdzie nowa miotła i będzie zamiatać, mam tylko nadzieję, że da grać tym młodym chłopakom i w Legii, tak, jak w Rakowie, nie będzie grało osiemnastu obcokrajowców - powiedział pełen obaw Kosecki.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ST, Polsat Sport