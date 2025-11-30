Po czwartkowym zwycięstwie 4:1 w Lidze Konferencji nad Rapidem Wiedeń, nastroje w Częstochowie uległy zdecydowanej poprawie. "Sprawa Papszuna" i porażka z zamykającym tabelę Piastem Gliwice - 1:3 na własnym boisku - były trudne do przełknięcia dla sympatyków Czerwono-Niebieskich. Natomiast w czwartek w Sosnowcu można było oglądać inny Raków: walczący, konsekwentny, bardzo skoncentrowany i co najważniejsze - skuteczny.

ZOBACZ TAKŻE: Papszun coraz bliżej Legii? Raków chce współpracować

Dla Rakowa będzie to mecz nr 350 z Papszunem jako trenerem. Chociaż czterokrotnie przyszło mu, w konsekwencji żółtych lub czerwonych kartek, prowadzić drużynę z wysokości trybun, a na ławce trenerskiej zastępowali go asystenci. Raz w tej roli wystąpił też obecny szkoleniowiec Arki - Dawid Szwarga.

Zresztą Szwarga w sezonie 2023/24 samodzielnie prowadził Raków, będąc zarazem następcą i poprzednikiem Papszuna, jako że ten po roku przerwy powrócił pod Jasną Górę. Szwarga jest wspominany w Częstochowie raczej pozytywnie, bo był bliski doprowadzenia Czerwono-Niebieskich do Ligi Mistrzów, ale później było gorzej. W Lidze Europy trafił na bardzo silnych rywali (późniejsi finaliści Atalanta Bergamo i Sporting Lizbona oraz Sturm Graz), zaś dopiero siódma lokata w Ekstraklasie i tylko ćwierćfinał Pucharu Polski, to było zdecydowanie poniżej oczekiwań i możliwości obrońców tytułu mistrza Polski.

Co ciekawe, rakowską przeszłość ma również dwóch asystentów Szwargi: Tomasz Włodarek i Rafał Figiel. Pierwszy z nich pracował w Częstochowie w tym samym charakterze co teraz. Drugi grał w Rakowie w latach 2015-19, był nawet jego kapitanem i wywalczył z nim awans do Ekstraklasy.

Boiskowa konfrontacja Szwargi z Papszunem, czyli w pewnym sensie ucznia z mistrzem, powinna być ciekawym widowiskiem. Tym bardziej, że Arka po powrocie do ekstraklasy na własnym boisku przegrała tylko raz 1:2 z Górnikiem Zabrze, ale w Pucharze Polski. W Ekstraklasie jako gospodarz jest niepokonana (5 zwycięstw i 2 remisy). Pokonała Cracovię i Piasta oraz Wisłę Płock, Pogoń Szczecin i Lecha Poznań, a zremisowała z Radomiakiem i Koroną Kielce. Z kolei Raków spośród wszystkich drużyn Ekstraklasy jest najskuteczniejszy na wyjazdach, gdzie zdobył aż 15 z 23 wywalczonych dotychczas punktów (5 zwycięstw i 3 porażki). Przegrał tylko w Radomiu, Szczecinie i Krakowie.

Niedzielny mecz będzie 14. konfrontacją Rakowa i Arki, licząc wszystkie rozgrywki. Arka wygrała tylko raz (wiosną 2020 roku na własnym boisku 3:2, mimo że do 72 min. przegrywała 0:2, a wyrównała dopiero w 88). Raków wygrywał ośmiokrotnie (po dwa razy w Ekstraklasie i Pucharze Polski, z czego raz w finale, a czterokrotnie w dawnej II lidze, w której padły też cztery remisy).

Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, PAP