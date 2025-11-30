PKO BP Ekstraklasa: Wisła Płock - Lech Poznań. Relacja live i wynik na żywo
Wisła Płock - Lech Poznań to spotkanie w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 20:15.
Beniaminek może sensacyjnie zrównać się punktami z liderującym Górnikiem Zabrze. Patrząc jednak na to, jak prezentują się podopieczni Mariusza Misiury, ciężko się dziwić takiemu stanowi rzeczy. Wisła zwyczajnie nie przegrywa spotkań. Po szesnastu kolejkach płocczanie mają na koncie zaledwie dwie porażki: na wyjeździe z niepokonaną u siebie Arką 0:1 i 0:2 na własnym terenie z Jagiellonią Białystok.
Formę zaczynają odnajdywać na nowo piłkarze Lecha Poznań. Po wpadkach z Motorem Lublin i Arką Gdynia "Kolejorz" zagrał przy Bułgarskiej koncertowo, pokonując Radomiaka Goncalo Feio 4:1. Ekipa z Poznania zdołała dobrą dyspozycję przełożyć na europejskie puchary – Lech wygrał u siebie 2:0 ze szwajcarskim Lausanne-Sport. Ewentualne zwycięstwo w starciu z Wisłą pozwoli poznaniakom zrównać się punktami z beniaminkiem z Mazowsza.
