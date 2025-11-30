PKO BP Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo

"Miedziowi" z pewnością będą chcieli zrehabilitować się po wysokiej wyjazdowej porażce 1:5 z Pogonią Szczecin. Sympatycy Zagłębia mogą mieć na to nadzieję ponieważ ekipa z Lubina, jako jedna z dwóch w lidze, jest niepokonana przed własną publicznością. Ostatnie domowe starcie zawodników Leszka Ojrzyńskiego to cenne zwycięstwo 2:0 nad liderem ligi - Górnikiem Zabrze.



Wreszcie do ligowej rywalizacji powróci "Duma Podlasia". W ostatniej serii gier spotkanie w Białymstoku przeciwko GKS-owi Katowice, z uwagi na opady śniegu, nie doszło do skutku. Teraz w Lubinie Jagiellonia w przypadku zwycięstwa może zrównać się punktami z Górnikiem. Ekipa Adriana Siemieńca dobrze radzi sobie na wyjazdach. W delegacji pokonała ich tylko ekipa z Zabrza, a wszystko to odbyło się w cieniu wielkich kontrowersji związanych z pracą arbitra.



Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 17:30.

ST, Polsat Sport