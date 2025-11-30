Kibice Cuprum parę dni temu mieli wreszcie powody do radości. Ich drużyna w ósmym spotkaniu sezonu wreszcie sięgnęła po zwycięstwo. Siatkarze z Gorzowa pokonali po tie-breaku Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa. Mimo to wciąż muszą martwić się o to, czy uda utrzymać im się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

ZOBACZ TAKŻE: Tie-break na inaugurację kolejki. Trzecie zwycięstwo Barkomu w sezonie

O kontynuację zwycięskiej passy będzie im trudno, bo PGE Projekt Warszawa to przeciwnik z najwyższej siatkarskiej półki. Wprawdzie ostatnio stołeczna ekipa zmaga się z małym kryzysem, ale i tak śmiało można stwierdzić, że bije się o najwyższe cele. W poprzednim meczu Projekt pokonał Indykpol AZS Olsztyn 3:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cuprum Stilon Gorzów - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport