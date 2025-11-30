PlusLiga: Cuprum Stilon Gorzów - PGE Projekt Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Cuprum Stilon Gorzów kontra PGE Projekt Warszawa to spotkanie dziewiątej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Cuprum Stilon Gorzów - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl.

Kibice Cuprum parę dni temu mieli wreszcie powody do radości. Ich drużyna w ósmym spotkaniu sezonu wreszcie sięgnęła po zwycięstwo. Siatkarze z Gorzowa pokonali po tie-breaku Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa. Mimo to wciąż muszą martwić się o to, czy uda utrzymać im się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tie-break na inaugurację kolejki. Trzecie zwycięstwo Barkomu w sezonie

 

O kontynuację zwycięskiej passy będzie im trudno, bo PGE Projekt Warszawa to przeciwnik z najwyższej siatkarskiej półki. Wprawdzie ostatnio stołeczna ekipa zmaga się z małym kryzysem, ale i tak śmiało można stwierdzić, że bije się o najwyższe cele. W poprzednim meczu Projekt pokonał Indykpol AZS Olsztyn 3:2.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Cuprum Stilon Gorzów - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45. 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 