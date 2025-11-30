W poprzedniej rundzie spotkań siatkarze z Trójmiasta niespodziewanie pokonali po tie-breaku ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Łącznie w siedmiu spotkaniach Trefl wywalczył 10 punktów. Pozwala mu to plasować się mniej więcej w środku stawki.

ZOBACZ TAKŻE: Fornal niepokonany w Turcji!

"Jurajscy Rycerze" po rozegraniu dziesięciu spotkań prowadzą w tabeli z trzema punktami przewagi nad Indykpolem AZS-em Olsztyn. W ostatnim meczu zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego bez większych problemów wygrał z Barkomem Każany Lwów 3:0.



Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Gdańsk - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport