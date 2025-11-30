Po trzech zwycięstwach z rzędu ZAKSA musiała uznać wyższość Energi Trefla Gdańsk, uległszy gdańszczanom po tie-breaku. Na razie sezon nie układa się po myśli zespołu z Kędzierzyna-Koźla. Przez cztery porażki plasuje się on w drugiej połowie ligowej tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Trzęsienie ziemi na ławce trenerskiej Norwida trwa. Kolejne zmiany!

"Akademicy" również musieli przełknąć ostatnio gorycz porażki. Po pięciosetowej batalii ulegli PGE Projektowi Warszawa. Mimo tej przegranej warto pamiętać, że rozpoczęli sezon wyśmienicie. Wskutek tego zachowali fotel wicelidera.

Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport