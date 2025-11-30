Polki na 14. miejscu w Innsbrucku

Linda Weiszewski i Klaudia Adamek zajęły 14. miejsce w zawodach Pucharu Świata dwójek bobslejowych w Igls koło Innsbrucku. Zwyciężyły Niemki Laura Nolte i Deborah Levi. W męskich czwórkach Biało-Czerwoni uplasowali się na 29. pozycji.

Polki, które były 15. w pierwszym ślizgu i 11. w drugim, uzyskały czas 1.49,01 i do triumfatorek straciły 1,50. Nolte i Levi o 0,41 wyprzedziły Amerykanki Kayshę Love i Sylvię Hoffman oraz o 0,52 swoje rodaczki Kim Kalicki i Leonie Fiebig.

 

Pilotka Nolte prowadzi w klasyfikacji PŚ po dwóch startach z dorobkiem 450 pkt. Weiszewski zgromadziła 168 pkt, co daje jej 17. pozycję. W niedzielę rywalizowały również męskie czwórki. Zwyciężyła niemiecka załoga Francesco Friedricha - 1.43,68. O 0,28 s wolniejsza była inna niemiecka osada, kierowana przez Johannesa Lochnera, a trzecie miejsce ze stratą 0,47 zajęli Włosi, z pilotem Patrickiem Baumgartnerem.

 

Polska osada: Jakub Zakrzewski, Seweryn Sosna, Adam Balcerek i Paweł Sarnecki zajęła 29. pozycję wśród 30 startujących.

 

W klasyfikacji PŚ po dwóch zawodach prowadzi Friedrich przed Lochnerem - po 435 pkt i ich rodakiem Adamem Ammourem - 376. Zakrzewski jest 27. z 56 pkt.

